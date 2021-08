Editorial: Kan ram atanga thawnchhuah (export) nei ve tura tan lak a ngai.

North Eastern Council (NEC) sum hmanga Mizoram chhunga hmasawnna kawng hrang hrang thawh mek project 26-te hnathawh dan thlirhona, nimina neihah NEC Secretary Moses Chalai chuan hmarchhak state-te chu ASEAN ramte nena inhnaih taka awm an nih avangin insumdawn tawnna kawngah an hmabak a êng hle, a ti a, heng ram aṭanga lakluh (import) lam hawi ringawt ni lovin, thawnchhuah (export) kan nei ve tur a ni tiin, hmarchhak state-a chêngte ṭan la turin a fuih a ni.

Sawrkar laipui chuan Mizoram kaltlanga khawchhak lam nena indawr tawnna tur, Act East Policy a buaipui chho zel a, hemi atana a hmalakna pakhat Mizoram aṭanga Myanmar pawh tur kawngpui a siam, Kaladan Multimodal Transit Transport Project (KMMTTP) pawh thawh chhoh mek zel a ni bawk a ni.

Sum kan lakluhna tur lam, thawnchhuah (export) tur nei lova, sum hmanna tur (import) lam ringawt kan neih chuan khawchhak ramte nena inkal pawhna tur kawng ṭha tak nei mah ila, kawngpui ṭha hi kan hlawkpui tak tak thei dawn lo a, chuvangin, sawrkar laipuiin kan ram kaltlanga Act East Policy atana sum tam tak a sennate hi nasa zawka kan chhawr ṭangkai a, kan hlawkpui ve theihna turin tun aṭanga thawn chhuah (export) nei ve thei tura ngaihtuahna kan sena hma kan lo lak ṭan ve a ngai tawh niin a lang.

Khawvela ram ṭhang chak ber zinga mi China hi sum leh paia a ṭhan chakna kawngah hian small scale industry-ten nasa takin an pui niin sawi a ni a, kan ramah pawh hian small scale industry engemawzat din thei tur hian kan ram hian hausakna chi hrang hrang a nei a, heng kan ram hausaknate hi tun aia tam zawk hai chhuah dan kan zir a, thawn chhuah tur nei ve tura ṭan kan lak a ngai a ni.