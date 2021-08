Editorial: Loneituten buh leh bal an thar hlawk dan tur ngaihtuah zel a tul

Nimin khan Agriculture Department Director Rohmingthanga Colney chuan Serchhip District Agriculture Complex-a hmasawnna hrang hrang a hawnnaah Agriculture Department-a thawktute chu kan ram mil tura thlai chindan an enchhinaa hlawhtlinna an chante chu loneituten an hlawhtlinpuiin, loneituten hmasawnna atana an hman ve theih a ngai tih a sawi a ni.

Kuthnathawktu, huan leh lo neitute buaipui turin sawrkarin Department hrang hrang a din a, heng department hrang hrangte hian an beneficiary-te tan hna an thawk a, an beneficiary-ten an hnathawhnaa an hman tur bungrua leh thlai chite ngaihtuahsakin, thlai chin dan turahte zirtirna an pe a, hnathawhna turin sum leh pai thlengin an ṭanpui ṭhin a ni.

Hetianga sawrkarin kuthnathawktute tana scheme leh programme hrang hrang a kalpuinaah hian loneituten thlai tam tak an thar tawh a, an thlai tharte pawh sawrkarin a lei letsak leh chang a awm a, buh leh bal thar chhuah kawngah hmasawnna pawh kan nei chho zel niin a lang a, thil lawmawm tak a ni.

Chutihlai chuan kuthnathawktu/loneitute hian sawrkarin ṭanpuina a pek hmanga an chin buh leh balte chu anmahni kutkawihin kumdangah an ching zui zel peih em? tih hi buh leh bala kan ram intodelhna tura kan hmalak meknaah hian tehkhawng pawimawh taka kan hman a ṭul a, loneituten anmahni kutkawiha hlâwk zawka thar chhuah theih tur an neih ṭhat danah, kan ram buh leh bal thar chhuah pun leh pun loh a innghat a ni tih hriain, helam kawnga thawktute hian nasa leh zualin ṭan la deuh deuh se a duhawm khawp mai.

