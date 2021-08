Editorial: Online-a thil kalpui theihnaah chak zawkin hma lak zel nise

Nimin aṭang khan PHE Department chuan Serchhipah Online-a Tui Bill pêk theihna hawngin an kalpui ṭan a, hemi hma lam hian P&E Department pawhin Online-a bill pek theihna hi an lo kalpui tawh a, hetianga mipuite tana awlsamna siamsak a ni chho ta zel hi thil lawmawm tak a ni.

Khawvel changkang chho zelah tun hmaa hun leh tha, sum leh pai tam tak senna ṭhinte chu mahni in lum aṭangin hunâwlah a tih theih chhoh ta zel a, bazara mahni duhzawng thlanga nilenga hun hmang ṭhinte pawhin an hunâwl hnawhkhah pahin mahni in lum aṭangin an thil lei duhzawng an thlang zet zet tawh a, Electric bill leh tui bill pe tura sum senga bill pekna hmun pan mai bakah mahni bill pek theih hun nghaka rei tak hun hmang ṭhinte pawhin mahni in lum aṭangin hun reilote chhungin an bill-te an pe fel thei ta a, sawrkarin certificate a pek chhuah ṭhin engemaw-zat pawh office pan buai ngai tawh lovin, online-a dil theih a awm nual tawh a, hetianga khawvel changkanna mil zela sawrkar department-ten changkanna lam an pan chho zel hi a hlawkna teltu leh a chhawrtute chu mipuite kan ni a, mipuiten hun leh tha, sum leh pai tam tak kan khawral ṭhinnaah khan insenso a ngai ta lo hi hmasawnna lawmawm tak a ni a, hetianga sawrkarin mipui tana awlsamna tur a siamsak lo hman ṭangkai thiam hi mipuite pawhin kan zir a ṭul hle a ni.

Hetihlai hian mipuiin sawrkar department an dawrna tam takah hian online-a thil kalpui theih a la tam hle a, mipuiten hun leh tha, sum leh pai tam tak an khawhral lohna turin online-a thil kalpui theih tur kawngah hian sawrkar department hrang hrang hian chak zawkin hma la zel thei se a duhawm khawp mai.

