Editorial: Ruihhlo Do kawnga na zawka hmalak a ngai

Tunhnai kum tlemte kalta aṭang khan

Mizoramah ruihhlo, Heroin No. 4 a hluar hle a, kan ṭhalai tam tak chu he bawiah hian an tâng mek a, kum naupang tê tê zingah pawh ruihhlo

ngawl vei hmuh tur an awm ta nuk mai a, a bikin mipa tleirawl zingah ruihhlo khawih an pung nasa a, hetiang a nih zel chuan kan hnam hian nakin lawkah kan la tuar hle dawn niin a lang.

Mizoramah hian damdawi ruihhlo kan buaipuina hi a rei ve thawkhat tawh a, hman deuh khan Mizo ṭhalaite zingah nasa takin Proxyvon a hluar a, kan ṭhalaiten nasa takin an

chhiatpui a, thihpui leh ramtuileiloa awm phah pawh engemawzat an awm a ni. Khatih hunlai khan Proxyvon ruih kha a nawm chu thuhran nise, tleirawlho-in intihchangkannaah an ngai a, an intihhmuh a, khawtlang leh sawrkar tan pawha buaipui tham a tling chho ta a nih kha.



Khatiang dinhmuna kan din hnu kan YMAchuan ‘Ruihhlo Do’ Kumpuan a rawn nei a, nasa takin ruihhlo do kawngah hma a la a, YMA hmalakna avang khan Mizo ṭhalai zinga damdawi ruihhlo hluar zel tur kha tihdinin a awm a tih loh theih loh a, damdawi ruihhlo avanga khawtlang

leh ramin harsatna a tawh pawh nasa takin a tlahniam ta a nih kha.



Hemi hnu hian YMA leh sawrkar chuan ruihhlo do kawngah hma la chho reng mahse YMA-in kumpuana ‘Ruihhlo Do’ a hman loh hnuah kumpuana a hman lai aiin hmalakna a na ta lo bawk nen Mizoramah damdawi a hluar chho leh nghal tihtih deuh mai niin a lang a, tun

dinhmunah phei chuan kan ṭhalaite zingah damdawi ruihhloin bu a khuar nghet leh hle tawh a, hei vang hian kan hnam chhanna turin YMA

hian ‘Ruihhlo Do’ kumpuana a neihlaia a hmalak anga na khan ruihhlo do kawngah hian hma a

lak leh a ngai takzet tawh niin a lang.

