Editorial: Thlai thar lakkhawm leh sem darh mumal zakin kalpui zel theih nise

Nimin khan Dy. Commissioner of Food Safety-Cum-Controlling & Licensing Authority, Directorate of Health Services, Lalsawma chuan mipuite hnena ei leh in chungchanga fimkhur tura thuchah a siamah thlai lamah Mizoram kan intodelh thawkhat a ni tih Covid-19 hri lêng kara kan thlai thar chhuah kan sem darh danah a hriat a, heng kan ram chhunga tharchhuahte hi a thianghlimin a him tawk a, chuvangin, chin hriat loh State pawn aṭanga lo lutte chu ei loh theih a him ber tih a sawi a ni.

Tun hma deuh aṭang khan phai lama an ei tur, thlai leh thei an sawngbawl dan thianghlim lo tak tak tarlanna video te, mihring tana hrisel lo tura sawngbawl a nih ṭhin dan thuziakte social media lamah hmuh tur a awm fo a, chuti chung chuan phai lam aṭang thlai leh thei chi hrang hrang kan lakluh kan titawp thei chuang lo a, amaherawhchu nikum chhoah leh tun hnaiah loh theih lohin phai lam aṭanga kan mamawhte lalut hlei thei lovin kan awm a, hetiang hun a lo thlen takah chuan phai lam aṭanga thlai thar lalut lem lo pawh hian Mizoram chhungah kan mamawh khawp chu kan thar chhuak ve thei tih kan hre ta niin a lang a, thil lawmawm tak a ni.

Hetiang harsatna hi tawk lo ta ila chuan kan thlai thar chhuah chungchanga kan dinhmun hi kan la hre kher lo mai thei a, Mizoram hmun hrang hranga kan thlai thar lakkhawm leh sem darh kalpui a nih aṭang hian thlai tam tak chu Mizoramin kan mamawh tawk kan thar chhuak ve tih a hriat theih a, a lawmawm hle a, kan ram chhunga thlai thar lakkhawm leh sem darh dan hi tun aia mumal zawka kalpui zui zel theih chu nise chuan tun ai hian thlai tharah chuan kan la intodelh lehzual theiin a rinawm.

