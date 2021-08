Editorial: Zir thiam tawhte a taka hman tangkai thiam danah hlawhtlinna a innghat

Govt. Serchhip College chuan nimin khan Annual College Day hmangin, kum 2020-21 chhunga an College-a zirlai tiṭhate award hrang hrang an sem a, Govt. Serchhip College-in hetianga tih nachang an hria hi thil lawmawm tak a nih piah lamah an College pawhin zirna lamah hmasawnna a neih phah ngei a beiseiawm a ni.

Zirlai tiṭhate chawimawina hlan ṭhin hian zirlai chawimawina dawngtute rilru-ah phurna leh thathona a tuh belh theih piah lamah chawimawina dawng ve lo zirlai dangte rilru-ah pawh hmasawn zel duhna thinlung a tuh thei a, hei vang hian zirna chawisan zelna atan pawh zirlai tiṭhate chawimawina hlan ṭhin hi thil ṭha tak a ni.

Chutihlai chuan lehkha zir laia thiam thei leh ṭha taka pass ṭhin zawng zawng hi zirna kawngah hlawhtling mahse an damchhunga an eizawnna tur kawngah mi hlawhtling an ni lo fo ṭhin a, lehkhathiam thei tak tak leh sâng tak zir thleng tam tak zingah eizawnna mumal nei hlei thei lo tam tak an awm ṭhin a, ‘lehkhathiam hna hmu lo’ tih ṭawngkam pawh kan hmang rim ta viau a nih hi.

Hetiang kan sawi avang hian zirlai tiṭha leh thiam theite hi ngaihnep leh sawinêp chi an ni hauh lova, zirlai tam takin an thlen phak loh an thlen theih avangin an tan eng kawngah pawh hlawh-tlin theihna chance an nei ṭha bik lehzual a ni.

Zirlaite hian lehkha zir hi an eizawnna tur a ni lo tih an hriat a ṭul a, eizawnna ṭha zawk an neih theihna tur atana zir an la ni chauh a, chuvangin eizawnna ṭha zawk an neih theihna tur chuan an zirna aṭanga an thil hriatte chu a taka hmang ṭangkai thiam tura an inzir tel a ngai a, an zirlai an hriat piah lama an zir thiam tawhte a taka an hman ṭangkai thiam danah eizawnna kawnga an hlawhtlinna tak tak tur chu a innghat dawn a ni.