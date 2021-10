Editorial: All Mask Campaign zawm tha ila

Covid-19 hri leng mek darh zel tur dan chahna atana Mizoram puma hmai tuamna vuah tura beihpuithlakna (All Mask Campaign) kalpui chu a tirah ni 10 chhung, October ni 20 thleng kalpui tura tih a nih hnuah tun thla chhung hman turin pawhsei a ni leh a, nimin khan Serchhip District Bawrhsap pawhin Serchhip District-a All Mask Campaign kalpui tur chungchangah thuthar lakhawmtute a kawm a ni.

Hri len ṭantirh aṭangin hri leng laka himna atan hmaituamna (mask) hman ṭhat te, kut silfai ngun te, midang nena inhnaihchilh loha awmte a pawimawh thu hi tlangaupui a ni nghal a, heti chung hian hri leng laka kan himna tur thil hrang hrangte hi phurrit-a ngaiin mi tam tak chuan kan zawm ṭha hlei thei lo a ni.

Tunah pawh Serchhip khawpuiah hri lengin nasa takin min chenchilh mek a ni a, heti chung hian tual laia chhuak tam tak zingah hmai tuamna hmang mumal lo leh vuah ṭha mumal lo hmuh tur an tam hle a, hmai tuamna hmang ṭhin tam takte pawh midang nena an inbiak dawna hmai tuamna la thla zawk hlauh ṭhin pawh an awm.

Zirchianna hrang hrang leh mi tam takin a taka an tawn tawh aṭanga an sawidanin, hmaituamna (mask) vuah ṭhat hian hri lakah min lo veng hle a, Covid-19 hri kai enkawltu zinga hmai tuamna hmang ṭha tak takte chuan an damlo enkawlte aṭangin hri an kai loh thute pawh an sawi a ni.

Hei vang hian hri leng laka kan himna leh hri leng mek danchahna atana sawrkarin tuna hmaituamna hman ṭhat beihpui thlak (All Mask Campaign) a kalpui mek hi mipuiten ṭha taka kan zawm theih chuan nasa takin hri leng darh zel tur hi kan ven theih ngei a rinawm a ni.