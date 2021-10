Editorial: Covid-19 hri vênna lâk

Kum khat chuang zet chu khawvel pumah Covid-19 hri a leng ta a, he hri leng hian mi tam tak nunna a suat tawh a, thihpui pawh an la awm zel a, he hri leng hi a tihdamna damdawi awm lo mahse hri kai tam zawkin an thihpui lo thung a ni. Hetihlai hian khawvel puma buaina thlentu he hrileng venna (vaccine) siam chhuah tuma hun engemawchen mithiamten an beih hnuah tunah chuan siam chhuah a ni ta a, ram tam takah mi tam tak chuan hri vênna hi an la tawh a, India ramah ngei pawh he hri venna hi dose vaibelchhe 100 pek tlin ṭep a ni tawh a, Mizoramah ngei pawh 2011 chhiarpui aṭanga chhutin za-a 80 chuang zetin he hri venna hi an la tawh a ni.

Hetihlai hian Mizoramah mi nawlpuiin hri venna hi an lak tawh laiin sakhaw thil avanga la ve duh lo engemawzat an la awm a, heng mite hi sawrkar lam aṭangin hri venna la tura tihluih theih an ni lova, amaherawhchu, sawrkarin heng miten hri venna an lak duh ve dan tur zawngin, a hlauhawm lohzia leh, hri laka himna atana a ṭhat zawkzia zirtirtu tur pawh a ruai tawh a ni.

Mithiamten an sawidanin, hri venna la tawh tan pawh he hri hi kai theih tho mahse an taksaa a thawh dan a nat loh phah a, hri venna la ve lote taksaah he hri hi a thawk na zawk niin an sawi a, sawrkarin a chhinchhiah dan aṭang pawhin hei hi a dik niin an sawi a ni.

Ram danga Christian tam takte pawhin Covid-19 hri venna hi an la a, Mizorama Christian tam tak leh kohhran hruaitute pawhin an la a, hetihlaia Kristiante tana he hri venna lak a hlauhawm ang leh, sawrkarin thil a kalpui ṭhenkhatte a hlauhawm ang zawnga inzirtirna pawmtu ṭhintute hian a hlauhawm theih dan tur an thlir rual hian, a hlauhawm loh theih dante pawh thlir tel ve ṭhin se, chumi aṭang chuan an thutlukna dik leh dik loh an hre theiin a rinawm.