Editorial: Faina-in thil tha min thlen tur dah pawimawh zawk chunga fai tum a tul

Nimin khan Serchhip DC Conference Hall-ah District Sanitation Task Force chu an Chairman Kumar Abhishek, IAS hovin an ṭhukhawm a, Mizoram khawpui fai inelna, 2021 kal meka hmalak dan turte an ngaihtuah a, Khawpui fai inelna 2021 hi October thla tir aṭanga kalpui ṭan ni tawhin December thlaah endiktuten Serchhip an rawn tlawh rin a ni.

Faina lama mipui leh ramin hmasawnna kawng kan zawh zel theihna turin sawrkar chuan kawng chi hrang hrangin inelna a buatsaih ṭhin a, inelna a buatsaih ṭhin zingah hian thingtlang khua leh khawpuite tan pawh faina kawnga inelna hi a hranin a buasaih ṭhin a, he inelna a buatsaih ṭhin hian faina lamah hmasawnna pawh min thlen phah nasa hle a, a bikin thingtlang khuaah faina lama hmasawnna hi a nasa hle a, khawpui lam hian faina kawng hmasawnnaah hian kan tluk lo zawk mah niin a hriat a ni.

Serchhip District chhunga thingtlang khuate phei chu khaw fai inelna an neih dawna an inbuatsaihna kha an chhawm nung zui zel a, kumtluanin an fai zui deuh vek tawh niin a lang a, hei hian a khaw mipuite pawh hmuh theihin kawng hrang hrangin hmasawnna a thlen a ni.

Faina lama inelna-in faina kawnga hmasawnna tam tak a thlen hi thil lawmawm tak a ni a, lawmman la phak nih phei a hlu zual a, chutihrual chuan fai lawmman dawn tuma ṭan kan lakna piah lamah hian, faina hian kawng hrang hrangah hmasawnna tam tak min thlen ṭhin hi kan ngaih pawimawh zawk a ṭul a, lawmman dawnna atana fai tum ai chuan, faina-in thil ṭha min thlen turte ngaih pawimawha nei zawk chunga fai kan tum hian faina lama hmasawnna tak tak zawk chu kan neih theih chauh a rinawm.