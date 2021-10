Editorial: Hna lakah a thiam leh a titha lak an ni em tih hi tehfung tur a ni

Tunhnaia Zoram Medical College (ZMC)-a contract-a thawk tur Staff Nurse 50 zet laknaah thil felhlel a awm nia hriat a nih avangin MSU Gen. Hqrs. chuan Chief Minister hnenah hian result tihchhuah chu sût leh turin an ngên a, ZPM party ṭhalaite pawhin Chief Minister bakah Health Minister leh MOT chairman hnenah Nurse 50 lakna hnukkir leh turin an ngen bawk a ni.

Tunhnaia ZMC-a thawk tur staff nurse lakna chungchang hi social media lamah pawh sawi a hlawh hle a, hei vang hian he hnalak dan chungchangah hian thil diklo a awm leh awm loh hi chhui chian ni se, hnalak danah diklo a awm a nih chuan result pawh sut leh ngei nise a duhawm hle a ni.

Hetihlai hian he hna lak an duh loh chungchanga sawitu tam takin an sawi, ZMC-a tlawmngaia hun engemawchen lo thawk tawh, volunteer-te he hnalaknaa duhsak an nih loh vang ringawt hi sawiselna a nih erawh chuan, he thu ringawt hi chu he hnalakna sût leh tura ṭanchhantlak niin a lang lo. Volunteer-a thawkte inpekna hi a ngaihsanawm a, tlawmngaih chhuaha hna an lo thawh tawhte pawh a hlu a, amaherawhchu, volunteer-a an thawh dawna contract-a thawk zui tura sawrkar nena intiamkamnate an lo nei lawk a nih lem loh chuan advertisement chhuaha he hna laknaah hian lak ngei ngei tur tih an nih loh avangin vuipuina tur an awm lo niin a lang.

Chuvangin he hnalak dan dik leh dik loh chungchangah chuan a thiam leh a tiṭhate lak an ni em tih hi tehfung pawimawh bera hman tur niin a lang.