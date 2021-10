Editorial: Nungcha humhalh kawnga tan lak hun lai a ni

Mizoram hi ram chhengchhia leh hmunhma rem lo tak ni mahse biodiversity lamah hian ram hausa tak kan ni a, kan ramngaw leh kan nungcha te kan humhalh ṭha lova, kan tichereu nasa viau chung pawh hian hemi kawnga ram hausa tak kan la ni thei hi a vanneihthlak hle a, chutihrualin, kan ramngaw leh nungcha te tichereu zawnga kan kal reng a nih chuan helama kan ram ngaw hausakna hian tawp chin erawh a la nei ngei dawn tih kan hriat a ṭul takzet a ni.

Khawvela nungcha, thil ṭo zawng zawngte hi inmamawh tawn, inring tawn, inzawmna / inkungkaihna nei vek kan ni tih mithiamten an sawi a, hei vang hian kan ram ngaw leh nungcha te kan humhalh ṭhat chuan keimahni tan nghawng ṭha a nei ang a, kan humhalh ṭha lo a, kan tihchereu zel a nih chuan he rama chêng mihringte bawk hi a tuartu tur chu kan ni dawn a, chuvangin kan ram hausakna neih sa tipung zel tur hian theihtawp kan chhuah a ṭul hle a ni.

Tunah hian kan hma lawkah thlasik hun, Mizoten ‘sachhe thau hun’ an tih, tun hma aṭanga Mizoten sapelna hun, ram chhuah leh lui kal hun atana kan hman ṭhin, nghafuan ven hun atana kan hman ṭhinte kan hmang chho leh ṭan mek a, hemi rual hian tunah pawh Wildlife Week hman chhoh mek a ni nghe nghe a, he hunah hian nungcha humhalh a ṭulziate a thara nasa mipuite hnena zirtirna pek theih nise, hei mai bakah hian he hun hi kan rama nungchate venhim kawngah pawh ṭan lak zual theih nise a duhawm khawp mai.