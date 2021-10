Editorial: Pawikhawihtute zawn chhuah hi kan himna atana thil tul a ni

Nimin khan Serchhip Police Station-ah tun hnaia tûr hmanga sangha dil hraitu zawn chhuahsak tura ngenna FIR pahnih thehluh a ni a, FIR pakhat zawk thehluttu Serchhip District Fisheries Association chuan Serchhip leh a chhehvela sangha dil neituten misual kut an tuar nasa hle ṭhin tih an tarlang a ni.

Serchhip leh a chhehvela sangha dil inkhawihsak hi hun hun rei tak aṭang khan sawi a ni tawh ṭhin a, mi sangha dil khawihsaktu man chhuah, Jail-a tântirte pawh an lo awm tawh a, chutihrual chuan sangha dil inkhawihsak hi a khat tawkin sawi a awm leh ṭhin a ni.

Sangha dil neituten sangha dil siamna atan leh sangha chi lei nan sum tam tak an sen hnuah a enkawlzuina atan sum leh tha tam tak an sen zui a ngai a, hetianga sum leh tha tam tak an senna, hah taka an hnathawh rah tel tur awm lova tuten emaw an lo khawihsak ṭhin hi a tuartute tan a thinrimthlak piah lamah a beidawnthlak ṭhin a ni.

Hetianga mi sangha dil khawihsak ṭhinte man chhuah an nih ṭhin loh avang hian pawikhawihtute a tingampat zual theih bakah hetiang tih ching hi an pun belh phah thei a, chumai bakah pawikhawihtuten thil pawi dang khawih leh pawh an ngampat phah zel theih avangin pawikhawihtu man chhuah loha an awm reng hi mipui tan a him lo thei a ni.

Chuvangin, hetiang pawikhawihna ngai hi a thlen fo tawh lohna tur leh pawi khawihna dang thleng thei venna atan nasa zawka pawikhawihtute zawn chhuah hna thawh a, an phu tawk hremna pek an nih ngei theihna atana ṭan lak hi a ṭul takzet a ni.