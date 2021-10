Editorial:Raltlante nihna chhinchhiah nise

Ṭhenawm ram, Myanmar-a sipai sawrkarna a indin leh hnuah Myanmar mi leh sa engemawzat chu ram dangah an sahimna zawngin an tlanchhia a, Mizoramah pawh Myanmara Zohnahthlak engemawzat chu an rawn raltlan a, tunhnaiah Mizoram dep Chin state-a Myanmar sipaite leh tualchhung mi ralthuam kengte an inkah deuh reng avangin Mizoramah raltlan an lo luh belh leh mek bawk a ni.

Myanmar aṭanga Mizorama raltlante hi India sawrkar chuan raltlan (refugee) dinhmun a la pe lo a, hetihlai hian Mizoram sawrkar erawhin Myanmar aṭanga kan rama rawn tlanchhiate chu kan unaute an ni tiin, a theih ang angin a lo tuamhlawm thung a, sawrkar mai bakah khaw hrang hrang leh pawl hrang hrangte pawhin kan theih ang angin kan unau raltlante ṭanpuina tur hi kan ngaihtuah mek a ni.

Hetianga ram dang aṭanga raltlan an awm hian thil tam tak ngaihtuahsak an ngai a, an chenna tur leh an ei leh in tur te, an silhfen tur leh mutbu tur te leh anmahni an inenkawl ve theihna tur tam tak ngaihtuahpui an ngai a, chumi rual chuan raltlante mizia leh khawsak phung hi inang lo tak tak a ni a, mi fel leh ṭha karah hian mi ṭha lo deuh lo inphumru tawkte an lo awm ve bawk ṭhin a, hei vang hian ram hrang hranga raltlan awmnaah hian pawikhawihna thleng a pun phah fo bawk a, heng thil thleng tur vên hna thleng hian thawh a ngai fo ṭhin a ni.

Tuna Myanmar aṭanga kan unau rawn raltlante pawh hi Mizoramah engchen nge an awm dawn tih a la hriat loh a, Mizoram sawrkarin raltlanah a pawm tawh rau rau a nih chuan thil tam takah ruahmanna siamkepte pawh a la ṭul ang a, sawi tawh angin pawikhawihna thleng palh thei venna atante pawh raltlan zat mai bakah an nihna thlenga mumal taka chhinchhiah nghal zel theih nise.