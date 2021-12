Editorial: Hri leng karah him taka hunpui hman tum ila

Hri leng mek karah Mizo Kristiante hunpui pawimawh tak Krismas leh Kumthar hmang turin kan inbuatsaih chho mek a, heng hunpui hi Mizoram mipuiten chawlh hahdamna leh intihthawvenna atana kan hman hun a ni ṭhin a, heng hunah hian ṭhianho inhmuhkawm, pawl hrang hrangina programme an buatsaih hun a nih piah lamah Kohhran lam pawhin hun bika a hman ṭhin niin, Kohhran programme pawh a tam ṭhin hle a, tunah pawh advance christmas aṭangin hun kan hmang chho leh ṭan mek a ni.

Hetiang hi he hunpui vuakvet kan hman dan a ni a, chutihlai chuan Covid-19 hri leng mek chuan ziaawm lam a pan hlei thei lo a, tun hnaiah Covid-19 hri thar, inkaichhawn awlsam zawk nia sawi, Omicron hmuhchhuah thar a ni a, chuvangin sawrkar pawhin he hunpui hi mipuiten hri inkai darhna hun atan an hman a hlau hle a, chutihrualin, hri leng avangin hunrei tak mipuite khauh taka khuahkhirhna hnuaia a dah tawh avangin tun dinhmunah chuan sawrkar lam pawhin mipuite khuahkhirhna khauh tak hnuaia dah leh a hreh deuh tawh nge ni? Heng hunpui kan hman ṭhin dan lian tak tak – zaikhawm leh ruai ṭheh chu la neih rih loh chu duh a nih thu sawi mahse, hemi kawnga khuahkhirhna thupek erawh a chhuah rih lo a, hei vang hian kohhran hrang hrangten he hunpui hman an tumdan pawh a inang lo zung a, hmun ṭhenkhatah chuan zaikhawmte pawh an awm tawh niin sawi a ni.

Heng hunpui lo thleng tur hi tumahin hri inkai darhna hun atan hman kan duh lo ṭheuh dawn tih a chiang a, chutihlai chuan heng hunpui lo thleng tur kan hman dana kan fimkhur dan a zir leh ruahmanna ṭhat dan a zirin hri lakah kan himin kan him lo thei dawn niin a lang.