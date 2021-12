Editorial: Hri leng laka fimkhur chhunzawm zel hun lai tak a ni

Kan hriat ṭheuh angin khawvel pumah Covid-19 hri leng chuan hun rei tak min chenchilh ta a, sawi tawh ṭhin angin Mizoramah chuan hri leng thawh khatna kha kan tuar na lo a, a thawh hnihna erawh chu kan tuar nasa hle thung. Tun dinhmunah phei chuan India rama a tuar nasa ber pawlah kan la ṭang mek a ni.

Hri leng thawh khatna kan tawrh nasat loh avang khan hri leng thawh khatna a zia chhoh hnu khan hrileng laka fimkhurna kawngah mipuite kan inthlahdah chhunzawm nghal a, India ram hmun dangin hri leng thawh hnihna an tawrh nasat lai pawha kan state chhunga kan la tawrh ve mang loh avangin mipuite kha lungmuangin kan awm a, hri leng laka kan fimkhurna ṭhin dah ṭha-in, nunphung zalen takin kan awm ti ila a dik awm e. Amaherawhchu hri leng thawh hnihna-in min nuai ve tak tak hnu kha chuan fimkhur duh tan pawha fimkhur hleih theih loh khawpin kan nasa zui ta a, na takin kan tuar a, a pawi hle a ni.

Tunah pawh hrileng thawh hnihnain ziaawm lam a pan mek a, kan nunphung pawh a zalen chho leh ta viau mai. Hetihlai hian khawvel ram dangah Covid-19 chi thar leh hlauhawm zawk, ‘Omicron’ a leng leh ṭan a, India ramah erawh he hri hi a la rawn lût lo niin hriat a ni. Hetihlai hian nitin khawvel ram dang nena intlawhpawh reng tawh kan nih avangin India ramah a la rawn lut lo nia hriat a nih avang ngawt hian lung muang taka lo awm ngawt chi a ni bik lo a, a hlauhawm zawk tih vanga lo chiai chiam chi a ni bawk lo a, amaherawhchu he hri thar laka kan ram a la him nia kan hriat avanga kan lungmuan lutuk chuan hri leng thawh hnihnaa kan chetsual ang bawka chesual leh thei kan ni tih hria ila, kan chetsualna ngai anga chesual leh tawh lo tura fimkhur taka kan nitin khawsak phung kan hman chhunzawm zel hi a la ṭul hle a ni.