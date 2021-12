Editorial: Hrileng thawh thumna atana inbuatsaih lâwk

Covid-19 hri leng mekah Covid-19 Virus chi thar ‘Omicron’ chu South Africa-ah hmuhchhuah a ni a, South Africa-a ‘Omicron’ hmuhchhuah a nih hnu lawk hian khawvel ram hrang hrangahte pawh he virus hi hmuhchhuah a ni zui a, ram ṭhenkhat chu chiai nghalin, ‘Omicron’ hmuhchhuahna rama an thlawhna service-te pawh an titawp nghal a, chutihlai chuan ‘Omicron’ hmuhchhuahna ram hi a pung zel a, India ramah ngei pawh nimin khan hmuhchhuah a ni a, hei vang hian ‘Omicron’ hi khawvel ram hrang hrangah a darh hman hle tawh niin a lang.

Covid-19 thawh hnihnaah khan virus chi thar ‘Delta’ variant hmuhchhuah a ni a, hei hi a hmaa Covid-19 virus-te aia hlauhawm zawk leh inkai awlsam zawk niin, Wuhan variant ai khan za-a 60 zetin inkaichhawn a awlsam zawk niin mithiamte chuan an sawi a, Covid-19 thawh hnihnaa hri kaiten an kai tam ber pawh a ni a, hri leng thawh thumna pawh thleng leh turin mithiamte chuan an lo sawi lawk tawh a, tunah hian Covid-19 virus hmuhchhuah tawhte aia inkaichhawn awl zawk tura ngaih virus chi thar ‘Omicron’ hmuhchhuah a ni leh ta a, he virus hi zirchian mek a la ni a, chutihlaiin South Africa-a an inkaichhawn dan aṭanga an chhutin, disease modelling scientist-te chuan ‘Omicron’ virus hi Wuhan variant aiin zaa 500-in inkaichhawn awl zawk turin an chhut a ni.

Hun kal tawh thlirin, tuna virus thar ‘Omicron’ lakah hian kan invêng zo chuangin a rinawm loh a, chuvangin, he hri thar a lo thlen pawha buai lo tura kan lo inbuatsaih lawk a ṭul a, sawrkar pawh hian lockdown leh ram pawn aṭanga lo lut tur khuahkhirh hisap sa ngawt lo deuhin, hri kai enkawlna hmun tur siam belh te, sample test-na changtlung zawk neih belh kawngah te, a ṭul huna thawktu lak belhna tur kawngahte hian ruahmanna siam lawk thei se a duhawm khawp mai.

Editorial sawi zauna:

https://youtu.be/LCbNRuUuMGI