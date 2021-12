Editorial: Hunpui atana inbuatsaih

Kan hunpui pawimawh, Krismas leh Kumthar chu kan lo hnaih leh ta hle mai a, tun hma aṭanga Mizo Kristian-ten heng hunpui kan nghahhlelh ber pakhat chu ruai ṭheh hi a ni.

Nikum khan Covid-19 hri leng avangin sawrkar chuan hri leng darh zel tur venna atan ruai ṭheh chu sawi loh, Pathian Biak inkhawm pawh kha a la phal lova, kuminah chuan hri lengte a ziaawm tak avangin sawrkar chuan inkhawm a phal tawh a, chutihlai chuan ruaiṭheh chungchahgah erawh sawrkar chuan thupek mumal tak a siam rih lova, amaherawhchu hri darh zel tur vênna atan ruai ṭheh loh erawh chu a duhdan a ni a, hetihlai hian hemi chungchanga thupek mumal tak a tihchhuah loh avangin Kohhran ṭhenkhat chu Krismas leh Kumthar ruai ṭheh turin an inbuatsaih a, Kohhran ṭhenkhat chuan ruai an buatsaih leh buatsaih loh tur chungchangah thutlukna mumal tak an la siam lova, mipui zingah pawh ruai ṭheh duh leh duh lo an awm mek bawk a ni.

Nimina Serchhip District Disaster Management Committee ṭhukhawm pawhin ruai hi buatsaih rih loh an duh thu an sawi a, vawiinah hian District Bawrhsap-hoin Kohhran hrang hrang aiawhte chuan Krismas leh Kumthar atana inbuatsaihna chungchang hi an sawiho leh dawn a ni.

Ruai ṭheh chungchangah hian ngaihdan siam thiam a har hle a, hmun tam takah hri leng a ziaawm tawh a, hmun ṭhenkhatah erawh hri kai thar an la awm deuh reng avangin ang khata inkaihhruaina thuhmuna inhrut rual hleih theih pawh a ni lova, chutihlai chuan, hri leng ziaawmna hmunte pawh hi dinhmun hima ding an la ni bik chuang lo bawk a, chuvangin Krismas leh Kumthar lawm dan tur chungchangah pawh hian kohhran hruaitute pawhin kohhran mipuite himna ngaihtuah chunga, ruahmanna ṭha tak an siam a ṭul hle ang.