Editorial: Hunpui lo thleng tur atana inbuatsaihna

Mizo Kristiante hunpui lian ber Krismas leh Kumthar hunpui chu kan lo hnaih leh ta hle mai a, heng hunpui lo thleng tur atan hian mimal tin, chhungkaw tinte kan theih tawkin kan lo inbuatsaih a, kan lo urlawk ve ṭhin a, hemi rual hian mipuiten boruak nuam tak leh muanawm tak hnuaia an hman theihna atan sawrkar leh tlawmngai pawlte pawh an theih chin chinah an lo inbuatsaih ve bawk ṭhin a ni.

Kum dang ang lo takin nikum aṭang kha chuan khawvel puma Covid-19 hri leng avangin kum danga heng hunpui atana kan lo inbuatsaih dan ang lo deuha inbuatsaih a ngai ta a, kum dangah chuan boruak nuam tak hnuaia mipuiten hunpui an hman theih nan ruihhlo, halpuah leh halmawi lam chi leh midang tana pawithei naupang lawmte khap a ni ṭhin a, sawrkar lama thawktute bakah tlawmngai pawlte pawh ngawrh takin an duty ṭhin a, hri a len hnuah chuan kohhran lam inbuatsaih dan a danglam a, sawrkar tan pawh tun hmaa inbuatsaih dan ṭhin pangngai bakah mipuiten hri an inkai darh zel lohna tur atana inbuatsaih leh ruahmanna siam a ngai tel ta a, a hautak zual phah ta sawt a ni.

Tunlai hi hunpui lo thleng tur atana mitinte in lamkhawm hun a ni chho mek a, hemi rual chiah hian mipuiten boruak nuam tak leh muanawm taka an hmanna tur tibahlah thei tur thil zuar ṭhinte inlamkhawm hun a ni ve bawk a, chuvangin, sawrkar phal loh thil lamkhawmtute vên hun tak a nih bakah, mipui bazar nasat tak tak hmaa hri leng a darh zel lohna atana invenna tur ruahmanna siam leh hmalak hun tak a ni tawh a ni.