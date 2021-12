Editorial: Serchhip District Hospital chungchang bawk hi

Kumin October thlaa Serchhip District Hospital-a nausen thihna sawi hlawh tak a thlen aṭanga thla khat a liam awrh chauh tihin Serchhip District Hospital-ah bawk raicheha thihna sawi hlawh tak a thleng zui leh a, a pawi hle a ni.

October thlaa vanduaina thlen hnuah “He thil thleng hi mi tam takten Serchhip District Hospital leh a thawktute an hmuh dan tidanglam thei a nih bakah, nasa taka a ṭha lo zawnga mipuia nghawng nei thei a nih avangin he thil thleng chungchang hi enliam mai chi niin a lang lova, sawrkar thuneitute hian an chhuichian ngei tur chi niin a lang” tiin Editorial-ah kan ziak tawh a.

Amaherawhchu, District thuneitu lamin kha thil thleng kha hre mahse a hranpaa an hnena complaint thehlut an awm loh avangin chhui zuina hranpa an nei lo niin a lang a, tunah, thla khat a liam awrh tihin kan District Hospital-a vanduaina thlen dana lungawi lohna thâwm a rawn awm leh ta a, hetianga thil a thlen tawh hnu chuan Serchhip khawpui leh a chhehvel khaw mipui tam tak tan chuan Serchhip District hospital hi damdawi in rintlaka hmuh a har tawh hle dawn niin a lang a, mi harsa leh rethei zawkte pawhin sum tam zawk sengin, an harsatna belh chhah turin damdawi in dang pan hram hram an tum zel tawh dawn niin a lang a, a pawi hle a ni.

Heng vanduaina thlenga Serchhip District Hospital-in dem a hlawh viaunaahte hian damdawi in lam thiam loh a nih leh nih loh finfiahna pawh a awm lova, vanduaina tawktute tan mawhpuh tur zawn hi thil awl tak a ni a, hmingchhiatna lo nei tawh damdawi in hian zuam a hlawh tawh avanga hmingchhe zui leh zel pawh a ni thei ve bawk a ni.

Chuvangin, kan damdawi in hi Serchhip leh a chhehvel mipuite manganna leh harsatna chhawk zangkhaitu a ni leh theihna tur chuan, heng vanduaina thlen dan dik tak leh thil nihphung dik tak mipuite hnena puang chhuak thei tura mumal taka thuneituten an chhui zui a ṭul tawh takzet a ni.