Editorial: Sawrkarin budget a siam zirchiang thei tura tanlak a tul

Nimin aṭang kan Mizoram Legislative Assembly Budget Session chu neih ṭan a ni a, tunah chuan Mizoram Legislative Assembly Session neih apiang hi TV leh Internet kaltlangin, live-a en theih tura chhawp chhuah a ni tawh ṭhin a, tun ṭuma Budget session neih pawh hi live-a en theih tura chhawp chhuah a ni leh a ni.

Kan State-a rorelna insâng bera rorelna, Assembly Session hi mipuiin kan hlut telh telh niin a lang a, TV leh internet kaltlanga entu pawh engemawzat kan awm ṭhin a. Tun ṭum session phei chu Budget session a ni a, kum kan hman leh tur atana sawrkarin ruahmanna a neihte puanchhuah a ni dawn a, ram hmasawnna atan enge kalpui a tum tih te, chumi atan chuan sum engzatnge sen turin a ruahman tih te, sawrkar kum hman liam taka budget siamsa bakah sum engzatnge insen belh ngai tihte puan chhuah a ni leh dawn a, assembly session dang a pawimawh lo tihna ni lovin, Budget session hi chu a pawimawh bik a, mipuite pawhin keimahni min nghawng tura sawrkar ruahmanna neihte puan chhuahna hun a nih avangin kan ngaih pawimawh a, kan chik ve a ṭul hle a ni.

Budget session hi mithiam apiangin an ngai pawimawh a, budget session neih zawhah mithiamten sawrkarin budget a siamin mipuite tan hlâwkna a thlen theih tur leh phurrit a siam theih turte tarlangin an thlir lêt ṭhin a, mi tam tak chuan sawrkarin budget a siam hi sawrkar ṭha leh ṭha lo teh nante an hmang hial ṭhin a, chuvangin, mipuite pawhin sawrkarin budget a siam hi a tlangpui tal hrethiam tura inzir chunga kan chik a, kan phak tawka zirchian ve ṭhin hi kan intihhmuh a ṭul a ni.

