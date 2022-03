Lok Sabha MP Pu C. Lalrosanga’n nimin khan Department of Telecomunication (DoT) office, Aizawl Khatla tlawhin Telecom hotute nen Mizoram tana Telecom Project hrang hrang an sawiho a, hetah hian Department lam chuan Telecom Department kaltlang lova mipui vantlangin internet an hman theih nana hmalakna, Prime Minister’s Wi-Fi Access Network (PM-WANI) chu tlawm zawka mipuiin internet an hman theih nan leh eizawnna peng thar atana chhawr ṭangkai a nih theih nan Mizoram sawrkar nen hma lak a ṭul thu te, Mobile signal awmna khuaah te pawh Optical Fiber Cable thlun zawm a nih loh avangin mamawh phuhrukna tur internet chak neih theih a ni loh thu leh, tlangram kawng ṭha tawk a awm rih loh avangin Electric Power line ground wire-te chu Optical Ground Wire-a thlak turin Mizoram sawrkarin hma la se an duh tih MP hi an hrilh a ni.

Tun dinhmunah chuan mobile signal awmna khuaahte chuan mipui nawlpuiten mobile phone aṭangin internet kan khawih thei tlangpui tawh a, hetihlai a chak zawngah duhthu a sam lo a, a chhiat chang a la tam hle bawk. Internet connection chak ṭha tak neih theihna khuate chu awm ve tawh bawk mahse heng internet connection chak ṭhate hi a man a la sân avangin mipui vantlang chin tan chuan hman phak a la ni meuh lo bawk a ni.

Tunlai khawvelah chuan kan hmasawnna tur leh changkanna kawng kan zawhnah internet hi a ṭangkai tawh hle a, zirlai te, loneitu te, kuthnathawk te, sumdawngte pawhin hma lam an pan zelna atana hmanraw ṭangkai a ni tawh a, chuvangin, sawrkar hian he lam kawngah hian tun aia nasa zawk hian hma la thei se thil duhawm tak a ni.

Like this: Like Loading...