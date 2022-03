Editorial: Assembly session en taihmak i intihhmuh ang u

Mizoram Assembly Budget Session neih mek a ni a, he hunah hian Mizoram mipuiten kan aiawha rorel tura kan thlanten sawrkar kum thar lo awm tur atana Mizoram kal dan tur chungchangah ro an rel mek a, hei bakah hian sawrkar hma lo lak tawhna leh sawrkarin thil a kalpui tawh dan hrang hranga zawhna leh chhânna hun hman ṭhin a ni a, Mizorama hman tur dân siam thar leh siamṭhatte pawh he hunah hian pharh a ni ṭhin a, he huna sawihona ngaihthlak hi a bengvarthlak ṭhin hle a, he hun hi mipuiten live-a an en theih turin TV leh internet kaltlangin chhawp chhuah a ni ṭhin a, a hunlaia en ve hman lo tan pawh internet aṭangin a hnuah pawh a en theih ta a, mipuite tan a vanneihthlak hle a ni.

Assembly session en hi a bengvarthlak mai piah lamah, Assembly session-a kan ram rorel tura kan thlan chhuahte chetdan leh thusawi dan aṭang hian an mizia leh an duhdan te, enge an ngaih pawimawh lam tih te, ram tana rilru an sen nasat dan thlengin a hriat theih ruak a ni.

He hun hi sawrkarna siam mektute leh eptu member-te a huho-a hmaichhana an inchapchar nghal theihna hun a ni a, inhnial pawh an inhnial nasa thei reng a. Chutihlai chuan rilru fim taka lo thlirtute tan chuan an thusawi leh an chet dan aṭangin tuna kan ram roreltute zingah ram hmasawnna tur lam ngaihtuah lem lova rorel lai party ṭhat lohna sawi tum hrim hrim te, ram ṭhatna tur aia mahni party dah pawimawh zawk te, ram mipui hma ngaitu tak takte pawh a hriat theih ruak ṭhin a, chuvangin, assembly session thlir taihmak hi kan ram roreltu tur kan thlan lehna tur atana bûka khaina hun atan hman tumin, Assembly session en taihmak hi i intihhmuh teh ang u.

