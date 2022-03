Editorial: CAG Report PAC-in an ûmzui dan tlangzarh thin nise

Tunhnai a Comptroller and Auditor General of India (CAG) audit report Assembly house dawhkana dahah chuan Mizoram Youth Commission (MYC)-in ₹133,92,000/- zet chu dik lo takin a hmang tih tarlan a ni a, he sum hman dan Audit-in an endiknaah chuan April 2017 leh May 2018 inkar chhung khan group C leh D hnathawk mi 1,499 chu department 48 aṭanga thlangin IT training an pe niin an sawi a, mahse, hei hi phuah-chawpa cheng nuai 133 hman ralna niin Audit report chuan sawiin, an zawhna chhânna an dawn tawh chinah sawrkar hnathawk 1,295 training-a tel anga ziahte chuan training an nei lo tih tarlangin, he training atana sum hman hi inbumna nia an ngaih thu an sawi a, sawrkar chuan chhui zuiin sawrkar hnathawk a tak awm lo training-na senso dik lo taka a mawhphurtu officer-te chu hremna pe ngei turin rawtna a siam a ni.

Assembly dawhkanah hian CAG report hi pharh ṭhin niin, hetah hian sawrkar sum hman dan chungchanga thil dik lote tarlan a ni ṭhin a, heng CAG Report-te hi Assembly-a pharh a nih hnuah Party hrang hrang MLA-te telna Public Accounts Committee (PAC) kutah lûtin, an ûmzui ṭhin a ni.

GAC report chungchangah hian inhnialna a awm ṭhin a, ṭhenkhat chuan CAG Report-a thil ziak hi a dik vek lo, sum hman dan dik lo tihte pawh hi sum eirukna ni lovin, hmun danga hmante hi a hmanna tur a nih loh chuan sum bo thlau angin an ziak tite an awm a, ṭhenkhat chuan an report hi a dik a, an report-a ‘diklo’ tia an ziah chu a kalphung a diklo ngei ngei ti an awm bawk. CAG Report-a sum hman dan felhlel tarlan ṭhin PAC-in a ûmzui dan hi mipuiten an hre zui lo thei hle a, tun hnuah chuan mipui hriat tura pho chhuah ṭhin ni thei se a duhawm khawp ang.

