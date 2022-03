Editorial: Hna thawh lai chhia chhuichian hmaa siamthat hna thawhtir lehnghal hi

Tunhnaia Lengpui Airport cheiṭhat chuan sawi a hlawh hle a, Assemby Budget Session-ah pawh sawi chhuah a ni a, hetih mek lai hian niminpiah tlai khan Lengpui Airport cheiṭhatnaa hna thawh mek zinga bungraw buaipuina hmun tur rel mek chu a chim a, nimin khan PWD changtu Chief Minister chuan tlawh nghalin, he thil thleng hi he hna thawktu KR Construction-te mawh-phurhna a nih thu sawiin, a siamṭhat leh hna pawh anmahniin an thawh leh vek tur thu a sawi a ni.

Tun hma deuh aṭang khan Mizorama hmasawnna hnathawh ṭhenkhatah lei dawh lai chim te, lungrem lai chim te sawi tur a awm leh ṭhin a, heng thil thlengah hian nunna chânte pawh an awm hial tawh ṭhin a, heng hnathawh laia chhiatna thleng ṭhinah hian eptu party-ten thil thlen chhan chhuichian a, a mawhphurtu hrem an phût thu an auchhuahpui fo a, amaherawhchu, chhiatna thleng chhui zuia a mawhphurtu hrem an awm thu hriat a ni ngai lem lova, a hna enkawltu department lamin chhiatna thlen chhan sawifiahna an siam a, hei hi a tawpna chu a ni deuh zel ṭhin a ni.

Lengpui Airport cheiṭhat hna thawh mek phei hi chu a chim hma aṭangin sawi a hlawh nasa tawh hle a, he hnathawktu hnena hna pek dan chungchangin sawi a hlawh mai piah lamah Chief Minister ni lai leh he hna thawktu Contractor hi mi tam tak phei chuan an sawi zawm nghe nghe a, hetia chhiatna a thlen zui leh takah phei chuan Chief Minister deuhsawhna pawh a nasa hle. He chhiatna thleng hi an hna chhiat vanga chim a nih chuan an hnathawh tawh sa pawh hlauhawm tak a ni thei a, vanduai vanga thleng a ni thei bawk a, hetihlaia Chief Minister-in he thil thlen dan chhuichian a nih tur thu sawi lova, contractor-in a siamṭhat leh vek tur thu a sawi ringawt hian mi tam tak thil chhuidawnna a tihthui belh hle thei hle awm e.

