Editorial: Natna leh damlohnaah mithiamte râwn hi a him bik

March ni 3 kha World Hearing Day a ni a, he ni pual hian Serchhipah chuan March ni 2 khan hun hman a ni a, he hun hmannaah hian National Programme for Prevention and Control of Deafness, Serchhip District-a thawktute chuan nikum April thla aṭanga kumin January thla thleng khan Serchhip District Hospital OPD-ah mi 748-te chu an beng endiksak an ni a, mi 748 aṭang hian mi 200 an beng a ṭhalo tih hmuhchhuah niin, Mizorama district zingah Aizawl District dawtah Serchhip chu beng ṭhalo hmuhchhuah tamna ber a ni a, hetianga beng ṭha lo hmuhchhuah engemawzat an awm hi a pawi rualin, kawng lehlamah chuan thawktute taihmakna leh inpekna rah niin a lang a, a lawmawm hle thung a ni.

NPPCD-a thawkte chuan mithiamte râwn hmasa lova beng dâr lo vuah ve ngawt chu thil ṭhalo a nih thu sawiin, beng chhiat dan azira beng dar mil tawk zel hman a ngaih ṭhin avangin mithiamte râwn hmasak nachang hriat a ṭhat thu leh, mahni duh ang anga beng dâr lo vuah ve ngawt chuan beng chhiatna nasa zawk a thlen a hlauhawm tih a tarlang a, Serchhip District Hospital-ah beng enna kawl chi hnih a awm thu an sawi a ni.

Beng ṭhalo zingah an beng entir hmasa lova bengdar zuara vak kualte chawh ang emaw, an ṭhiante tâ ang vuah ṭhinte an awm a, hetiang bawk hian damdawi ei kawngah pawh, damdawi lama thiamna nei lem lo, nat dan a inan vanga tute emaw damdawi ei ang lo ei ve ringawtte hi a awm ṭhin a, hetiang hian taksaah thil pawi tak a thlen zui theih avangin fimkhur a ṭul a, damlohna leh natnaah hi chuan a zira zir chhuak mithiamte inentir a, an damdawi chawh ang ei leh, an hmanraw chawh ang hman hi a him bik hle a ni.

