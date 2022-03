Editorial: Politician-te tawngkam

Inrinni khan Aizawl Tuikual South leh Tuikual North Branch YMA-te chuan thuchhuah inṭawm siamin, Mizoram Assembly Budget Session neih zawh taka ni 3.3.2022-a Deputy Govt. Chief Whip-in a thusawiaah Tuikual Veng hming, a chengate inngeih lo hle anga lang thei tura a sawi chhuak chu an lawm lo hle tih leh, veng hmuhsitnaa an ngaih thu an sawi a, State rorelna sang bera record ṭha lo taka an veng hming awm reng tur chu an duh loh thu leh, amah ngeiin a thusawi chu Assembly Record aṭanga nawhrehtir tur leh, Tuikual North leh South mipui hnena ngaihdam dil turin an phut a ni.

Tuikual South leh North YMA-te thuchhuah aṭanga a landan chuan Govt. Dy. Chief Whip hi dawt sawiah an puh a ni deuh ber a, Dy. Chief Whip hian a taka a tawn ngei a sawi a nih pawhin sawi loh atana ṭha zawk tur a lo sawi palh a ni thei a, engtinnge a chhân lêtna a la hriat loh a ni.

Politics huangah hi chuan politician-te hi dawt sawiah an inpuh chang a awm fo a, amaherawhchu mipuite hi chuan heng an inpuhna tam tak hi chu kan ngaihtuahpui zui lem lo a, dawt an sawi a nih pawhin politician-te tihtur ve renga ngaihnate kan nei a, hei hian mipuite rilrua politician an ngaihdan chu a tarlang chiang hle âwm e.

Politician tam tak hi chu an kohhranah upa leh rawngbawlna hna pawimawh tak tak chelhte an ni fur a, chutihlai chuan an kohhran pawn lama politics khawvela an ṭawngkam chhuak tam takte zingah ṭhangtharte zir chhawn tur atana itawm loh fe fe a awm leh ṭhin a, kohhran huang chhunga an ṭawngkam hman duh tura ngai loh leh an sawi ngai loh tura ngaih kha politics huang chhungah chuan an sawi leh mai ṭhin a, politics huangah chuan mawi lo leh thiang lo a awm lo tih hi anmahni bakah mipui ngaihdan pawh niin a lang a, he ngaihdan hi politician leh mipuiten kan thlak danglam a, Kristian nundan mawi tak nena politics kalpui kan zir hi a ṭul tawh hle niin a lang.

