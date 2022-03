Editorial: School Education ngaih pawimawh a tul takzet tawh

Tunlai hian School Academic Session thar atan school hrang hrangin admission an hawng leh mek a, School Education Minister-in tun sawrkar kum 3 chhung hian sawrkar sikul khâr ai chuan tihpun belh zawngin hma an lâk nasat thu leh, tunah chuan sawrkar sikulah admit sen loh an nei tih a sawi chungin, Serchhip khawpuiah chuan sawrkar sikul aiin private leh kohhran school-te mipuiin an la bawh nasa hle thung niin a lang.

Hun rei fe kalta aṭang khan nu leh pa-ten an fate school kaltirna atan sawrkar sikul aiin private leh kohhran school-te an thlang tawh zawk a, a tir lamah chuan tlema awm thei leh, sum lakluhna nei ṭha deuhte khan private leh kohhran school-ah an fate an luhtir ṭhin a, amaherawhchu, tun dinhmunah chuan mipui mimir hian harsa tak chung pawhin an fate hi sum tam zawk senna tur ni mahse private leh sawrkar school-a kaltir hram dan an ngaihtuah deuh zel tawh niin a lang a, hei vang hian elementary chinah phei chuan sawrkar school-a lut tur an awm loh avangin school engemawzat khâr a lo ni hial tawh a ni.

Hetiang thil lo thlen chhan ber nia lang chu sawrkar school-ten naupang zirtir hna an thawhna kawngah mipui duhkhawp an tlin zawh loh vang niin a lang a, hei hi sawrkar pawhin siamṭhat tumin theihtawp a chhuah a, sawrkar hmasa pawhin Education Reform Commission dinin, Commission rawtnate pawh tam tak tihhlawhtlin an nei tih an sawi a, chutihlai chuan ṭawng mawi lo ni lo se, nu leh pa tam zawkin sawrkar zirtirtu-a lût phak lo zirtirtute hnuaia awm tura an fate dah tura thutlukna an la siam zel mai hian kan rama school education ṭhat tawk lohzia a tarlang chiang hle niin a lang a, hei hi Mizoram aṭanga hun engemawchen central civil service-a inziak tling kan neih hleih theih lohna chhan zingah pawh a tel theih hialin rinawm.

Like this: Like Loading...