Editorial: Compulsory subject-a Hindi telh a huphurhawm loh theih dan a awm

Tunhnaiah Union Minister pakhat chuan ‘Hindi ṭawng chu North East State 8-ah zir ngei ngei tura duan a ni dawn,’ tia a sawi chungchangah MZP chuan he thil hi ṭha lo an tih thu sawiin, he thuchhuak hi hnuhkir a nih thuai theih nan hmala turin thuneitute a ngen nghal a, hetihlai hian Mizoram Hindi Shikshak Sangh (CSS) chuan thuchhuah siamin, Central sawrkar-in pawl 10 thleng compulsory subject-a Hindi telh tura ruahmanna a siam chu lawmawm an tih thu an sawi ve thung a ni.

Hindi hi India rama chengte tan chuan ṭawng pawimawh ber a ni a, kan mithiam leh sawrkar hotu lu tam takte pawh Hindi an thiam tawk loh vangin Mizoram pawn lamah harsatna an tawk fo a, chuvangin Hindi ṭawng thiam hi thil pawimawh tak a ni.

Tun dinhmunah Mizoram Board of School Education hnuaiah hian pawl 3 aṭangin Hindi an zir ṭan a, Pawl 10 hnuai lama Hindi zir lo chu pawl 1 leh pawl 2 zirlaite chauh an ni a, chutihlaiin pawl 10 zir chhuak tawh zingah school-a an zirna aṭanga Hindi-a ṭawng thei chu an tlem hlein a rinawm.

Ṭawng dang, a bikin Hindi leh English kan zir ṭan dan chungchangah hian a ṭawng kan thiam hma-in a hawrawp kan zir hmasa ṭhin a, hei hian ṭawng thiam kawngah zirlaite a tihhnufum phah tiin ngaihdan a awm thei a, Mizo ṭawngah chuan Mizo ṭawnga kan ṭawng theih hnuah a hawrawp kan zir chauh a, hetiang bawk hian Hindi pawh hi pawl hniam lamah a ṭawng (Spoken) ringawt zir hmasain, pawl sang zawk aṭangin a hawrawp hi zir ṭan chauh se chuan pawl 1 – 10 inkara compulsory subject-a Hindi telh belh hi thil huphurhawm tak tur nia a lan loh bakah tun ai hian zirlaite hian Hindi-ah pawh hma an sawn phah theih zawk a rinawm.

