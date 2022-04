Editorial: Entrepreneurship lamah ṭhalaite i ṭhang harh ang u

Chief Minister Zoramthanga chuan nimin khan Mizoram Rahbi : Micro Startup Capital Competition 4.0 a tiṭha thlan chhuah mi 13-te hnenah lawmman a hlan a, he competition-in a tum chu mahni ngaihtuahna leh mahni kutkawih hmanga eizawnna (entrepreneurship) duan chhuah kawnga ṭhalaite cho phurna atana hman niin, he intihsiaknaa tiṭhate chu an sumdawnna/eizawnna tur an duan chhuahte chu an suangtuah anga an hlawhtlinpui theihna atan an bul ṭanna tur sum leh pai ngaihtuahsak an ni ṭhin a ni.

‘Entrepreneurship’ hi khawvel ram changkang ber berte hmasawnna innghahna pawimawh tak an ni a, Entrepreneur-te hi, te reuh te aṭanga a lian ber thlengin ram hmasawnna innghahna leh ram changkanna ngelnghet a awm theihna tur atana innghahna pawimawh tak an ni. A chhan chu, entrepreneur-te avangin bungraw tam tak chu ram dang aṭangin sum tam tak senga chah luhte a ngaih loh phah a, a ṭhenah phei chuan thawn chhuah turte an siam zawk hial a, hei bakah hian Entrepreneur-te hian hna tam tak siam belhin mi tam tak eizawnna an siamsak a, ram chhunga resources (bungrua, thlai, mihring etc. )-te chu ṭangkai zawk leh hlu zawkin an siamin, an hmang a, ram hmasawnna atana an tha thawh hi a hlut piah lamah anmahni tana chhungkaw dinhmun insawhnghehna ṭha tak a ni bawk a ni.

Khawi ramah mah lehkhathiam zawng zawngin sawrkarah hna an thawk thei lo a, tuna kan ram dinhmunah phei chuan lehkhathiam lo tan beiseina a sang lo lehzual a, hei vang hian kan ram ṭhalaite hian entrepreneurship aṭanga keimahni leh kan ram dinhmun sawhngheh tum a, he lama kan rilru kan sen a, kan bawh nat a ṭul tawh niin a lang a, helama hma la hmasa apiang an vanneih hmasak pawh a rinawm a ni.

