Editorial: Keimahni leh keimahni harsatna kan insiam thin em?

Mizorama tuialhthei phur lûttuten tuialhthei phurh man chungchanga lungawi lohna an neih avangin April ni 1 aṭang khan Mizoramah tuialhthei phur lût duh lovin lungawi lohna an lantir a, inremna awm lovin mipui harsatna avangin kar kalta Ningani (April ni 7) khan an lungawi lohna lantir hi titawpin, tuialhthei phurh luh hna an thawk chhunzawm leh ta a ni.

Mizorama tuialhthei phur lûttuten chawlhkar khat vel Mizorama tuialhthei an phurh luh loh chhung hian mi ṭhenkhat chuan harsatnate chu tâwk mahse a nawlpui chuan harsatna lian tham erawh kan tawk hman lo niin a lang a, a lawmawm hle a, hetihlai hian tuialhthei phurtute an nawrh ṭan tirh chho aṭang khan mipuiten nidanga tuialhthei kan lak ṭhin dan pangngai angin la vek phei ila chuan hemi hun chhunga harsatna tawk tam tak hian harsatna an tawk lo thei hialin a rinawm.

Hman deuh khan Mizoramah ‘Chi a vâng dawn’ tiin thu a thang chiam a, mi tam tak chu ralkhelin, nidanga chi an lei ṭhin aia tam an lei a, thla khata chi pack khat tla tawk ṭhinte pawh khan pack 5 te, pack 10 leite an awm a, a ṭhen phei chuan kum khat chuang an tla tur an leikhawm hial a, he thuthang dik lo a len ni tlai lamah chuan dawr tam takah chi lei tur a awm lo hman hial a nih kha.

Hetianga Mizoramah engemaw a harsa dawna a lan hian mi tam tak chu kan chiai chiam ṭhin a, kan sum neih ang angin kan mamawh bak kan lei khâwl vak a, hei hi harsatna kan tawh tur hun aia hmain harsatna min thlen phah ṭhin niin a lang a, hetianga harsatna engemaw a lo thlen pawh hian a rei berah thla khat pawh a awh ngai meuh lova, chiai chiam chunga kan inlam khâwl ṭhin hi ṭul lova harsatna kan insiam phahna mai mai niin a lang.

