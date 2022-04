Editorial: Mipuiten an hamthatna leh an chhawr theih tur an hriat zung zung theihna atan IT hman tangkai

Nimin khan MIC chuan thuchhuah siamin, RTI Act, 2005-in a phût angin Public Authority/ department-te chu an hnathawhna chungchang mipuiin awlsam zawka an hriat theihna tur point 17 tarlang a, an office website-ah ṭheuh dah ngei tur a ni tih a sawi a, hemi ti tur hian Office 130 chuang hnena hriattirna an pek hnuah Office 40 chauhin an hmalakna an thehlut a, thehlut ve lo Office lian zual 10-te chu nimin khan Mizoram Information Commission-ah inlan turin koh an ni a, RTI Act-in a phut angin mipuiin zawh kher ngai lova an department hmalakna leh an hnathawh chungchang an website ah dahchhuak ngei tura hriattir an ni a, an website-ah an dah ngei em tih an endik zui zel dawn tih hriattir an ni bawk a ni.

Sawrkar Department hrang hrangte hi mipuite tana thawk tura din vek an ni a, hetihlai hian mipuite hian kan tana thawk tur din sawrkar department hrang hrang hmalakna leh hnathawhte hi kan hriatpui tawk lo hle a, heng hmalakna hrang hrangte hi kan hriatpui tawk loh avang leh, kan hriatchian tawk loh ṭhin avangin sawrkar aṭanga hamṭhatna kan hmuh theih leh kan chhawr ṭangkai ve theih turte hi mipuite hian kan hre tawk lo fo ṭhin niin a lang a ni.

Chuvangin, sawrkar department-te hian an hnathawhsak mipuiten an department aṭanga hamṭhatna an hmuh tur leh an chhawr ṭangkai ve theih turte hi awlsam taka an hriat ve zung zung theihna turin tunlai Information technology changkang tawh tak hi an hman ṭangkai a ṭul a, mipuiten awlsam taka sawrkar hmalakna leh sawrkar aṭanga hamṭhatna leh an chhawr theih ve turte awlsam taka an hriat zung zung theih hi department hmalakna hlawhtlinna atana thil pawimawh tak niin a lang.

Like this: Like Loading...