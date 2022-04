Editorial: Raltlan dawnsawn leh tuamhlawm danah kalphung mumal zawk awm thei se

Central YMA President chuan Myanmar aṭanga Mizorama raltlan rawn lûtte chu kan unaute an nih vang in theihtawpin kan lo duat tih a sawi a, “Ṭha takin kan lo kuangkuah a, amaherawhchu ruihhlo rawn keng kher suh se, an rawn keng zel a nih chuan kan rilrute pawh an tihnual ang tih a hlauhawm,” a ti a ni.

Tunhnaiah Mizoramah ruihhlo (Heroin) a hluar thar hle a, a man pawh a tlahniam nasa-in kan ṭhalai zingah he ruihhlo khawih thar pawh an pung nasa hle niin sawi a ni a, hetianga heroin a hluar nasat chhan hi mi tam tak chuan raltlan hming pu-a Myanmar aṭanga rawn chhuk mi ṭhenkhatten an rawn tawlh ṭhin niin an sawi a, hei hi Central YMA lam pawhin an rindan a ni ngei niin an president thusawi aṭang hian a lang thei a ni.

Myanmar rama buaina avangin kan unau Zohnahthlak tam tak chu Mizoramah an rawn raltlan a, Mizorama tlawmngai pawl leh sawrkar chuan kan unau Zohnahthlakte hi an theih dan danin an lo tuamhlawmin an lo dawngsawng a, mi tam tak chu an chhungte inahte awmin, a ṭhen chu mi in luah hawhten an awm a, zalen taka Mizorama an nun an hman theih nan Myanmar aṭanga raltlan rawn lutte hi khuahkhirhna hranpa siamsak an ni lem lo a ni.

Hetianga raltlante zalen taka Mizorama awm phalsak an nihna hi misual tute emaw chuan thil ṭha lo hmanga hlawkna hmuhna remchangah an hmang thei dawn niin a lang a, hetiang thil hi raltlan tam tak chuan an duh loh bakah hetiang tihchingte pawh hi keini ai mahin hnawksak an tih a rinawm a, chutihlai chuan chutiang tihchingte chu tute nge tih zuk hriat chat chat a harsa mai thei a, chuvangin, raltlante kan lo dawnsawn dan leh kan lo tuamhlawm danah hian kalphung mumal deuh zawk siam a ngai niin a lang.

