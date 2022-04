Editorial: Ram inrelbawlna kawnga Kohhran mawhphurhna

State pawn aṭanga sawrkar mi pawimawh lo kal changin Mizoram sawrkar hotute nen inkawmna an neih piah lama an kawm tel ve deuh ziah chu Mizoram Kohhran hruaitute an ni a, kan state sawrkar pawhin hmalakna engemaw a kalpui dawna ruahmanna a siam dawnahte Mizoram Kohhran hruaitute an teltir fo a, sawrkar committee pawimawh tak takahte pawh member nihnate an nei a, hei bakah hian mipui nghawng tur thil engemaw kalpui dawnin Mizoram Kohhran hruaitute hi sawrkarin a râwn fo bawk a ni. Mizoram chu Kristian rama inchhâl kan ni a, mipui tam zawk kaihruaitu leh zirtirna pe ṭhintu lian ber Kohhran hian ram leh sawrkar inrelbawlna kawngah ngaih pawimawh an hlawh lo thei lo a ni.

Mipuite pawh hian kohhran thu leh hla te, kohhran zirtirnate hi kan ngai pawimawh a, chuvangin, Kohhran hi mipuite rilru suk thlek siamna kawngah leh thunun kawngah hna pawimawh tak thawk thei an ni a, democracy ramah chuan sawrkar chu mipui siam a ni a, kan ramah chuan mipui tam zawk hi kohhranin sakhuana lam aṭangin an enkawl thung a, kan ram hruaitute pawh kohhran mi leh sa deuh vek (zaa za ni chiah lo mahse) an la ni zel bawk a, chuvangin, kohhrante hian sawrkar inrelbawlnate hi a takin kengkawh lo mahse sawrkar leh ram inrelbawlna kawngah pawimawhna an nei lian hle a, ram kalphung ṭhat leh chhiatah mawhphurhna thûk tak an nei niin a lang.

Hei hi hriain Kohhrante pawhin an mite thlarau nun lama an châwmna piah lamah sawrkar ṭha kan neih theihna tur te, mipuiten duhthlanna dik an hmanthiam theiha turten zirtirna an pe ṭhin a, hei bakah hian zu leh ruihhlo leh mipat hmeichhiat hman sualna hrang hrang laka fihlim turte leh, ram leh mipuiin kawng dik a zawh theihna turin ṭan an la nasa ve hle bawk a, hetihlai hian tuna kan ram dinhmun thlirin Kohhranten ram leh mipui siamṭhat kawnga hma an lak mekna leh zirtirna an kalpui mekna kawngah hian tuna an rah chin baka ke pên leh tur hian nasa zawka ngaihtuahna seng chungin hma thar la thei se a duhawm khawp mai.

Like this: Like Loading...