Editorial: Doctor Transfer & Posting

Tunhnaiah Mizoram sawrkar chuan Mizoram damdawi in hrang hranga Doctor hna thawk mek ṭhenkhat a siksawi a, ṭum dang ang bawkin, Doctor transfer & posting order chhuah hnuah lungawi lo an awm leh a, Lawngtlai lamah Central YLA chuan Lawngtlai District Hospital aṭanga docor sawn chhuahna order sut leh Specialist doctor 4 dah belh ngiatin nimin aṭang khan Lawngtlai leh South Bungtlangah sawrkar office, zirna in leh bank-a hnathawkte kal tur an dang a, Serchhipah pawh nimin khan NGO Coordination Committee ṭhukhawm chuan Paediatrician sawn chhuah tur chu a thlaktu an awm hma chu ui beh a, hemi chungchang hi Health Minister hnena thlen nise an ti a ni.

Mizoram sawrkarin Doctor transfer & posting order a tihchhuah apiang deuh thaw hian lungawi lo hi an awm deuh ziah a, lungawi loten sawrkar bungrua an tihchhiat ṭumte a thleng tawh hial a ni.

Sawrkar chuan doctor indaih lohna a nasa tih sawiin, thingtlang lamah phei chuan doctor nei lo damdawi inte pawh an awm niin an sawi a, hetiang a nih chuan sawrkar tan pawh khaw hrang hrang lungawi kimna tura doctor sawn kual hi thil har tak a nih a rinawm.

Hetihlai hian doctor transfer & posting chungchangah hian kalphung mumal a awm lo hle a, sawrkar department danga group A officer-te hi chuan an awmna (post) ngaia awm rei zawng tur kalphung mumal deuh an nei vek a, hei vang hian department dang transfer & posting-ah hian buaina hi a awm lo deuh ṭhin niin a lang. Chuvangin, doctor transfer & posting a awm apianga khawilai emawa harsatna thleng ṭhin, mipui tam takin an tawrh phahna ṭhin hi tihziaawm a nih theihna tur chuan doctor post nghet siam leh transfer danah kalphung mumal deuh neih theih nise harsatna thleng ṭhin tam tak hi a ziaawm phah theih ngei a rinawm.