Editorial: Zirlaite tan lakpui an ngai nasa dawn

Nimin khan Pawl 10 board exam, High School Leaving Certificate (HSLC) 2022 result tihchhuah a ni a, Mizoram pumpui khaikhawmin nikum aiin pass percentage hi za-a 10 chuang zetin a hniam zawk a, hei hi a chhanah thil tam tak a puh theihin a rinawm a, a bul berah chuan Covid-19 hri leng hi a puh loh theih lohin a rinawm. MBSE Chairman pawhin kum 2 chhung zirlaiten class an kal theih loh avang leh online a kal a nih avang te, hmun tam taka internet signal a ṭhat loh vangtein result chu a hniam tih a sawi a, an exam tur course zat chu titlem mahse class an kal theih loh miau avangin an tlahniam a ni, a ti a, hri leng vanga inkhuahkhirhna khauh taka kalpui a nih avanga zirlaiten school-a zirlai an an zir theih loh kha kumina result tlakhniamna chhan lian tak hi a nih ngei a rinawm.

Hri leng vanga inkhuahkhirhna khan mi tam tak min nghawng a, mi tam tak eizawnna a nghawng a, zirlaite pawh a nghawng nasa hle tih kumin HSLC result aṭang hian a lang thei âwm e. Pawl 10 chauh ni lo, pawl dang zirlaite pawh a nghawng nasa hle-in a rinawm a, zirlaiten school-a lehkha an zir theih loh piah lamah an zir tur chin, syllabus pawh tihtlemsak an ni a, hei hian zirlai tam tak chuan an pawl mila an thiam tur leh an hriat tur tam tak an hriat loh phah a, result-a an tlakhniamna a lan piah lamah hian lang lo lamah pawh kawng tam takin an hnufum phahin, an tlakhniam phah ngeiin a rinawm.

Chuvangin, zirlaiten kumina class pangngaia an kal leh theih takah chuan zirtirtute pawhin result ṭha leh pass ṭhattir an tum piah lamah, class an kal mumal loh avanga an hriat tur an hriat tawh loh tam zawk an hriat leh theihna tur te, an hnufumna leh an tlakhniamna kawng hrang hrangahte nasa zawka ṭan an lakpui a ṭul dawn niin a lang.