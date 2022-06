Editorial: Hna thiam piah lamah zir tel tur kan nei

Mizo ṭhalai tam takin hnathawh tur a vâng tia hnathawh tur mumal an hmuh loh laiin Serchhip khawpuiah state dang aṭanga hnathawk tura rawn kal hnamdang hmuh tur an tam hle a, heng hnamdangte hi Cement Work khawih an ni tlangpui a, vengtinah hian zing leh tlai lamah hnamdang hnathawk tur kal leh haw lam hmuh tur hi engemawzat an awm deuh reng tawh a ni.

Kan khuaa hnathawk tura hetiang ang zat hnamdang chah chhuah ngai hi thil lawmawm nge lawmawmlo lam tih hriatthiam a har hle a, kan khuaah hnathawh tur a tam niin a lang a, hetah hi chuan thil lawmawm tak niin a lang a. Amaherawhchu hetiang zat zat chah chhuah ngai tur khawp hian Serchhip-ah hian hnathawktu tur kan indaihlo em ni tih hi zawhna pawimawh tak a ni.

Mi ṭhenkhatin an sawifo ṭhin a, Mizote zingah zawmthaw taka hnathawk ṭhin, chhawrtute tana thunun har leh chhawrtute ruahmanna siamsa sawisel leh rorelpui ve phet tum kan awm ṭhin a, chuvangin Mizo ai chuan hnamdang chhawr hi an duhzawk niin an sawi ṭhin. Hetiang a nih avang hian kan ramah hian Cement Mistiri hnaah chuan Mizote aiin hnam dangte hian chhawr an hlawh phah fo niin a lang a, hetianga hnamdang chhawr an hlawh zawk ṭhin avang hian helper niho ṭheuh ṭheuh zingah pawh Mizo-in Cement Mistiri a nih hleih theih loh laiin, Hnamdang erawh chu reilo te-ah Cement Mistiri an ni leh thuai ṭhin.

Hei vang hian Mizote hian kan eizawnna kawng hrang hranga hna kan thawh kawngah kan hna kan thiam piah lamah kan nungchang leh nunphungah inzir tur kan nei tih a chiang a, a chhawrtute tana chhawr nuam tak leh chhawr manhla tak ni tura ṭan kan lak a ngai a ni.