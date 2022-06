Editorial: Ruihhlo Do

Tunhnai chhoah Mizoram hmun hrang hrangah Police leh Excise & Narcotics Department-te bakah Assam Rifles thlengin ruihhlo (heroin) an man thawm hriattur a awm chho mawlh mawlh mai a, hei hi sawrkar pawhin ngai mawh thamah a ngai tawh niin a lang a, ‘State Level Committee on Ruihhlo Do’ a din a, hmalakna tur kawng hrang hrang an duan a, tunhnaiah Home Minister pawhin Central YMA-in Mizorama ruihhlo a hluar laia a din, Supply Reduction Service (SRS) ang siam leh chu tunah hian kan ramin a mamawh nia a hriat thu a sawi chhuak hial a ni.

Home Minister meuhin hetianga ruihhlo do kawnga ke pen leh tura tlawmngai pawlten a bika ruihhlo do tur din leh tura a duh thu a au chhuahpui hial hian, ruihhlo laka kan ram dinhmun ṭhat tawh lohzia a tilang chiang hle pawhin a ngaih theih a ni.

Hetihlai hian mi tam tak chuan hetianga tlawmngai pawlin ruihhlo do tura pawl an din leh hi an duh lo hle thung a, training pawh nei lo, sawrkar khuahkhirhna hnuaia awm lote kuta ruihhlo do kawnga thuneihna pek hi a him lo a, innghaisak leh insawisak a hluar a, nunna hial chân phahte an awm a, hei hi ram leh mipui tan a him lo tiin an sawi a, a dikna chen pawh a awm ve thei tho mai. Chutihlai chuan, tun hmaa SRS-ten na taka ruihhlo an do erawh kha chuan ram tan rah ṭha tak a chhuah ni chuan a lang a ni.

Home Minister-in hetianga tlawmngai pawl a pun anga ngaih theih tura ṭawngkam a cheh tawh chuan sawrkar hian ruihhlo do kawngah hian nasa zawka ke pen har a ti tawh niin a ngaih theih a, chutihlai chuan na zawka ruihhlo do kalpui hi kan mamawh tawh hle tih a chiang reng mai a, chuvangin, tlawmngai pawl lian ber, YMA hian mipui tam takin an hlauhthawn ang thleng lo tur zawnga ruihhlo do dan turah ngaihtuahna zau zawk sengin, hma an lak tho hi a ṭul niin a lang.