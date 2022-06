Editorial: Thiam thil zir chhuakte ngaihtuah zui

Nimin khan Mizoram Youth Commission (MYC), Deputy Commissioner, Serchhip leh SIRD & PR ṭangkawpten an buatsaih, Covid-19 hripui avanga state dang aṭanga rawn kirte puala eizawnna lam inzirtirna (Livelihood Generation for Returned Migrant Workers due to Covid19) Serchhipa neih khârna hun hman a ni a, he Training hi May ni 4 khan hawn niin, trade pathum – Cement Mistiri, Vawk vulh dan leh Food Processing ah te buatsaih an ni a, mi 80-te he training-ah hian an tel a ni.

Hetianga eizawnna tur inzirtirna neih ṭhin hi chhungkua leh mimal tana a ṭhat mai piah lamah, ram hmasawnna atan pawh thil ṭul leh pawimawh tak a ni a, sawrkar pawhin mipuiten eizawnna an neih theihna turin Skill Development scheme hrang hrang kalpuiin mi tam tak chu an eizawnna tur thiam thil a zirtir ṭhin a, hetianga zir chhuak pawh tam tak an awm tawh a, zir mekte pawh la awmin, he’ng scheme-te hi kalpui zel tur pawh a la ni dawn a ni.

Hetianga sawrkar buatsaiha miin eizawnna a neih theihna tur atana thiam thil zirtirna a pek rual hian a zir chhuakte hian an thiam thil zir chhuah hmanga eizawnna bul an ṭan theihna tur atana sum leh paite an mamawh ṭhin a, hetianga zir chhuak tam zawk hi chu an thil zir chhuahte hmang ṭangkai tura sum leh paia harsatna an neih ṭhin avangin, an thil zir chhuahte an hmang ṭangkai zui thei lo fo ṭhin a ni.

Hei hi hria-in sawrkar pawhin eizawnna bul an ṭanna atana sum leh pai mamawhtuten an mamawh ang an neih theihna turin scheme hrang hrang duang tel a, amaherawhchu, heng scheme tak hi mi tam tak tan hman ṭangkai a harsat avangin an thil zir chhuahte hmang ṭangkai zui thei lo mi tam tak an awm ṭhin a, chuvangin, sawrkar hian a zirtir chhuahte hi ngaihtuah zui zel thei se chuan thiam thil inzirtirna hi tun ai hian kan ṭangkaipui lehzual theih a rinawm.