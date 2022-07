Editorial: Sawrkar hnathawkte enkawlna

National Health Mission Employees Union of Mizoram (NEUM) chuan dinhmun ṭha zawk chan ngiatin, sawrkar nawr nan July ni 11 – 13 chhungin a huhoin chawlh an la a, mahse sawrkar aṭanga thu lawmawm an hriat loh avangin chawlh chhunzawm zel an la tum a ni.

Hmanni lawk khan sawrkar hnathawk inzawmkhawm pawl lian ber (FMGE&W) pawhin DA tihpun ngiatin nawrh an tintuah hman ut ut a, Samagra hnuaia hnathawk inzawmkhawm (FEMSE) pawhin sawrkarah thil phut neiin Badge dum an bel tawh bawk a ni.

Tuna kan ram dinhmunah chuan a nghet emaw, a nghet lo emaw, hna hniam emaw, hna sang emaw pawh ni se, mipui nawlpui hi chuan kan phak tawkah sawrkar hnuaia hna thawh ve hram dan hi kan zawn ber niin a lang a, hei hian tun dinhmunah kan rama hna ṭha leh zahawm bera kan ngaih chu sawrkar hnuaia hnathawh hi a ni tih a tilang chiang viauin a hriat a, hei vang hian sawrkar hnuaia luh tumte hian sawrkar hna an thawh dawnin an dinhmun tur leh an thlen chin tur ngaihtuah lovin, sawrkar hnuaia luh ngawr ngawr hi an tum ni berin a lang a ni.

Hetihlai hian sawrkar hnuaia hnathawkte hi an thawhna a zirin an dinhmun a inang lo hle a, state sawrkar hnuaia a nghet (regular) leh a nghet lo-a thawkte dinhmun hi a inthlau thei hle a, sawr-kar hnathawk ṭhenkhat lungawi lohna tam ber pawh hi an dinhmun inthlauh lutuk vanga awm ṭhin ni berin a lang a, sawrkar (ministry) term tawp dawn lamah hemi nghawng hi a lang chhuak fo ṭhin niin a lang a, kalphung nghet anga kan neih niawm takin hun rei tawh tak aṭanga chin ṭhin a lo ni tawh a ni. Hemi tireh tur chuan state sawrkar hian huaisen taka sawrkar hnathawkte hlawh leh enkawlna chungchangah hian dan ṭha zawk a duan a ṭul piah lamah an chanvo a siamsakte pek zel hi a tum a ngai niin a lang.