Editorial: Ran vulh khuahkhirh chungchang

Serchhip District Magistrate-te hian a khât tawkin Serchhip District huam chhunga hman turin mimal leh vantlang hmuna mihring ran vulh chhuah khapna thupek an lo tichhuak tawh ṭhin a, tin, VC hrang hrangte pawhin an huam chhungah ran khuahkhirh hi an kalpui ṭhin bawk a, hetianga ran khuahkhirhna thupek chhuah hi khaw chhung alo thianghlim zawk nan leh mipuite hriselna vawn ṭhatna atana tih a ni ṭhin a ni.

Ran khuahkhirhna thupek hi chhuah ngun a nih tawh ngaihtuah hian mipui lam hian ran (a bikin ui) khuahkhirh kawngah hian hma kan sawn mawh hle a, District chhung thingtlang khuaahte chuan ran khuahkhirh hi la har deuh zawk pawh nise Mizoram khawpui lian zual zinga tel, District Hqrs. ṭhuthmun khawlaia a kaihruaitu awm lova ui tla hmuh tur la awm fo mai hi thianghlimna leh hriselna atan a ṭhat loh piah lamah mipuite himna atan pawh a ṭha lo hle a ni.

Hei vang hian ran vulhtute hian kan ran vulhte hi kan ṭhenawm khawveng leh midang tan hnawksak an nih bakah midangte hriselna tichhe thei an ni tih hria a, kan ranvulhte khuahkhirh nachâng kan hriat a pawimawh a, ran khuahkhirhna thupek chhuah loh lai leh ran khuahkhirh tura sawrkar leh khawtlang hruaituten hma an lak loh lai pawha mahni ran vulh khuahkhirh nachang lo hriat hi a finthlak a, a changkang em em bawk a ni.