Editorial: District Hqrs.-a lirthei khu endik theihna dah ve ngei a tul

Vawiin aṭang hian Supreme Court thupek angin Mizoramah pawh lirthei kaihhnawiha dân bawhchhiate hremna dân thar hman ṭan a ni dawn a, he dân thar hman ṭan turah hian lirthei neitu tam takin harsatna an tawh lian tak chu lirthei khu endik (Vehicular Emission Test) chungchangah hian a ni a, Aizawl khawpuia lirthei khu endiknaah lirthei endiktir tura kal an tam avangin lirthei endik danah pawh ruahmanna siam thar a ni hial a, he harsatna hi hrethiamin sawrkar chuan thla khat chhung hriatthiamna a nei dawn tih Transport Minister chuan a sawi a ni.

Hetia dan thar hman a nih dawna lirthei tam tak lirthei khu endikna lama an inhnawh chêo hian lirthei khu endik chungchang hian ngaih pawimawh a lo hlawh lo hle tih a tilang chiang hle a, Aizawl leh Lunglei bak District Hqrs. dangah phei chuan hetianga lirthei khu endikna pawh hi a awm âwm pawh hriat a ni lo a, hetianga lirthei khu endikna kan neih tlem vangte pawh hian ngaihthah leh ngaih pawimawh a hlawh lo a nihte pawh a rinawm a ni.

Hetianga dân thar hman tak tak a nih dawn a, sawrkarin lirthei khu chungchang a ngai pawimawh chho dawn a nih chuan Aizawl leh Lunglei bakah District Hqrs. dang zawng zawngah pawh hian lirthei khu endikna khawl hi hman theiha a bun zui nghal a ṭul hle dawn a, lirthei neitu tam tak tan an lirthei khu endiktir tura Aizawl emaw, Lunglei emaw pan kher ngaia a awm a nih chuan mi tam takin lirthei khu endiktir kawnga harsatna an tawh bakah mi tam takin an endiktir ve hlei thei dawn lo tihna a ni a, thla khat chhung inhriatthiamna kalpui piah lamah sawrkar hian hma la ngei teh se.