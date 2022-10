Editorial: HIV/AIDS do kawngah tih takzeta hma kan lak a tul tawh

Central Young Mizo Association (CYMA) leh Mizoram State AIDS Control Society (MSACS)-te ṭangkawp buatsaih, HIV/AIDS hluar zel dona tura hmalakna, ‘Zoram Harh Rawh Campaign’ tih thupui hmanga Mizo hnam lâm (folk dance) leh hla (folk song) hmanga Branch YMA-te tana intihsiakna chu Serchhipah pawh neih a ni dawn a, Serchhip District Bawrhsap kaihhruaina hnuaiah Organising Committee pawh dinfel a ni tawh a ni.

Mizoram hi mi cheng zat aṭanga chhutin India rama HIV/AIDS hluarna ber nia sawi a ni a, chawhrualin a percentage zawng chuan India ram pum average aiin Mizorama HIV/AIDS percentage rate hi a lêt 10 laiin a sang zawk hial a, hei hian HIV/AIDS do kawnga ṭan kan lak nasat a ngaihzia a tichiang takzet a, tuna kan pun chak ang renga kan kal a nih chuan kan hnam hmalam hun atan pawh hian a hlauhawm tawh hle a, hetihlaia YMA-in MSACS nen HIV/AIDS do kawnga hma an la dun tur hian rah ṭha tak chhuah thei se a duhawm takzet a ni.

Tun hmaa HIV/AIDS do kawnga sawrkarin tlawmngai pawl leh Kohhran ṭhalaite hma lo lakpui tawh ṭhin dan enin, HIV/AIDS dona tur sum hi pawl sum tuakna atana hmanah hian kan duhtawk mai ṭhin em aw? tih ngaihdan a awm thei a, HIV/AIDS Awareness campaign atana sawrkarin sum a sen tam tawh dan leh tuna kan dinhmun en hian a lungawithlak loh a, tuna kan dinhmun hi ngaihtuah chungin he natna dona kawngah hian tih takzeta kan thawh a ṭul tawh a, hemi kawnga sawrkarin sum a sente hi a thlawna luanraltir lo tura theihtawp kan chhuah tlan a ṭul tawh takzet a ni.