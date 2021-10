Chanchinbu sem theih loh tur hriattirna

New Serchhip Venglai hmun ṭhenkhat leh IOC Venga Zothlifim semtute chhungkuaah hri kai an awm avangin hun engemawti chhung chu heng venga kan chanchinbu min laksaktuten chanchinbu in dawng thei dawn rih lova, in hriatthiamna kan ngen e.



– Editor