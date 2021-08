COVID-19 KAILO TURIN FIMKHUR LA, SAWRKAR LEH VENGTINA VLTF/ LLTE TE THU ZAWM |HIN ANG CHE. I FIMKHUR LOH CHUAN MIDANGTE HRIPUI KALDARITU I NI THEI TIH HRIA ANG CHE. MASK VUAH FO LA, MASK HI MIMAL THIL A NI, TU TA MAH |AWM SUH. HRITLANG, KHUH, KHAWSIK, KA TUI LO, THAWK HARSA, AWM NUAMLO, MIT NA, KAW|HALO, PANG KHAM LEH RIM HRIATNA HLOH TEA I AWM A NIH CHUAN IN-TEST VAT ANG CHE. COVID-19 KAI NIH HI A ZAHTHLAK LOVA, FIMKHUR LOH AVANGA MIDANGTE KAITU NIH A ZAHTHLAK ZAWK. RANG TAKA MAHNI IN-TEST NACHANG HRIAT HI A FINTHLAK. COVID-19 HRIPUI HIAN |HALAI, KUM UPA LEH NAUPANG TUMAH A THLIAR LOVA, NATNA BENVAWN NEI SA LEH LA NEILO THIHPUI AN TAM TAWH TIH HRIA LA, INRINHLELHNA I NEI A NIH PHAWT CHUAN HELPLINE NO. AH EMAW VENG CHHUNG TASK FORCE-AH EMAW HRIATTIR VAT ANG CHE. HARSATNA I TAWHA BIAK TUR TOLL FREE NO.1075 LEH 102-TE HI LO CHHINCHHIAH BAWK RAWH LE. I FIMKHURNA KHA I RALTHUAM A NI E.

ISSUED BY DIRECTORATE OF INFORMATION & PUBLIC RELATIONS

GOVERNMENT OF MIZORAM

