DAN ANGA FA LAK (LEGAL ADOPTION)

Naupang chu amah hringtu a nu leh pate’n an thihsanin emaw, an thlahthlamin emaw, an enkawl theih lova midang lak theih tura an pe(surrender) emaw anih chuan midangin dan hmangin fa atan an la thei a, hei hi Legal Adoption kan tih chu a ni. Dan chuan Adoption chu fahrah, hlamchhiah leh surrendered naupangten an dikna leh chanvo chhungkua ah an chan ve ngei theihna hmanrua atan hmantur a ti a. Adoption-in a tum bulpui ber chu heng naupangte hian Dan hmanga kumkhuaa an chhungkaw nghet tur zawnsak hi a ni. Hei hian naupang leh a adopt-tute inkarah inlaichinna nghet, dikna chanvo, hamthatna leh mawhphurhna, fahrin ten an chan ang zawng zawng a keng tel a ni. He Dan hnuaia Adoption tih chu naupang leh a adopt-tute tan a him em em a, tuma sawibuai theih a ni lo.

Dan kan tih hian naupang pual bil dan, Juvenile Justice (Care and Protection of Chilcren) Act kan sawina a ni a, JJ Act tia sawi mai thin a ni. He dan hian Adoption tih dan tur hi mumal takin a duang a, fa adopt tur hian tehna hrang hrang a awm a, uluk taka zirchianna neih hmasak phawt thin a nih bakah naupang pawh adopt a nih theih nan tihfel tur chi hrang hrang a awm bawk. JJ Act 2015 hman anih hnuah Adoption inkaihhruaina pawh hi Govt.of India in siamtha ve in Adoption Regulations, 2017 tih a ni a, hei hi 16th January 2017 atang khan kan hmang tan a, Guidelines 2015 thlakin a aia khauh zawk leh thunei zawk a ni. Regulations 2017 ah hian thil thar Relative Adoption leh Step Parent Adoption te belh niin online lamah hman theih a ni tawh bawk.

Relative Adoption hi keini Mizote tan hian a tangkai em em a, mahni chhungkhat laina hnai, a hma atanga lo enkawl leh lo chenpui tawh te tan pawh dan ang thlapin Adoption a tih theih ta a ni. Relative adoption ti tura inlaichinna erawh chu dan hian bithliah a nei a, naupang pi leh pu (a nu nu leh pa/ a pa nu leh pa) emaw, naupang nu unaute leh naupang pa unaute hian dan ang thlapin relative adoption hi an ti thei a ni. He dan siam anih atanga vawiin thleng hian Serchhip district bikah relative adoption tih fel tawh mi panga(5) awmin, court order nghah mek pakhat(1) a awm bawk. Relative adoption ti tur hian Adoption tih dan pangngai anga kum bithliah a awm ve lova, kan sawi tak anga inlaichinna nei an nih phawt chuan, documents dik tak nen dan angin online in awlsam takin a tih theih reng a ni.

Adoption ti tura in register duh harsatna nei emaw, a kalphung hrechiang duh hrim hrim te chu Specialized Adoption Agency, District Child Protection Unit, State Adoption Resource Agency office ah te puih thin niin pan theih reng an ni. Tin, online hmanga en duh tan cara.nic.in ah englaipawhin en theih reng a ni bawk. Serchhip District tan a hnuaia address ah hian zawhfiah theih reng a ni bawk e.

District Child Protection Unit, Serchhip District

Address: P.C. Lalthankima Building, IOC Veng, New Serchhip

Contact: 8575112937/9615332301