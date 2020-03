Coronavirus vangin India-ah mi 9 thi tawh

India rama Coronavirus vanga thi an awm belh zel a, Kolkata-a private hospital-ah kum 57 mi a thi leh a, heti hian India rama Coronavirus vanga thi chu 9 an tling ta a, coronavirus kai finfiah tawh pawh mi 471 an tling ta bawk a ni.

Nimina Kolkata-a Coronavirus kai boral hi tunhnaia zin chhuak lo a nih avangin he hri hi inkaichhawn a ni tawh niin a lang a ni.

Nizana NDTV-in a tarlan dan chuan Coronavirus vei finfiah mi 471 zinga mi 75-te hi darkar 24 chhunga hmuh chhuah an ni a, nimin vek khan Himachal Pradesh-ah Coronavirus kai mi pakhat a thi bawk a, heti hian ramchhunga coronavirus kai boral chu mi 9 an tling ta a, Coronavirus vanga thi awm tawhna hi Gujarat, Bihar, Karnataka, Delhi, Maharashtra, Punjab, Bengal leh Himachal Pradesh-te an ni.

Coronavirus darh zel tur venna atan hian nimin tlai thleng khan State leh union Territory 30-ten lockdown an puang tawh a, hetihlai hian Prime Minister Narendra Modi chuan mipuiten lockdown an ngai thutak lo hle tih a sawi a, nimina twitter kal tlanga thu a sawiah Pathianni-a Janata Curfew puan zawm lova mipui tam tam khawlaia an chhuah chungchangah Prime Minister chuan Novel Coronavirus hrileng chu mi ṭhenkhatin an la ngai thutak lo chu pawi a tih thu a sawi a ni.

Prime Minister chuan State ṭhenkhata pawn chhauh khapnaahte State Sawrkar chu he natna a darh zau zel lohna turin khauh taka thupek kengkawh turin a hriattir a, thupek zawm lova pawn chhuak luite chu dân hmanga na taka hrem an nih tur thu a sawi a ni.

Hei bakah hian Prime Minister chuan covid-19 hrileng mek karah mipuite chu digital payment hman uar turin a chah a, Financial Services Secretary Debashish Panda pawhin electronic payment hmang pawisa inthawnna kawngah, fee lak ṭhin chu tih tawp rih a nih thu a sawi bawk.

Covid-19 leng vangin Lok Sabha inkhawm chu a hun aia hmain nimin khan tiamchin awm lova tihtawp a ni a, session hi thla leh ni 3 thleng neih tura duan ni mahse Speaker Om Birla hova party hrang hrang hruaitute ṭhukhawm chuan tiamchin awm lova ti tawp turin thu tlukna an siam a ni.