UEFA-in final khelh hun a sawn; F1 pawh a nghawng zel

UEFA chuan Europa League leh Champions League final khelh hun a sawn hnuah knockout match ṭhenkhat pawh one-leg-a khelh a ngai dawn niin a lang.

Coronavirus vangin European football chu tihtawp rih a ni a, May thlaa final khelh tura ruahman chu kaltlangpui a ni thei dawn lo niin a lang a, final hi June ni 27 leh June ni 24-ah te khelh beisei a ni a, Champions League last 16 match 4 chu khelh zawh tawh niin, match 4 dang hi second leg khelh a la ngai a, Europa League-ah pawh first leg match 6 khelh tawh niin, match 2 khelh loh a la awm a, hengte hi match 1-ah hian duhtawkin, quarterfinal leh semi-final pawh match khat khelh a nih hmel ta a ni.

Hetihlai hian Coronavirus leng vang hian June ni 7-a Formula One Azerbaijan Grand Prix neih tur pawh sawn a ni a, 2020 World Championship Season bulṭannaa intlansiak neih tur ṭhulh zinga pariatna a ni ta a, June ni 14-a Canadian Grand Prix neih tur pawh ṭhulh ngei a nih rin a ni.