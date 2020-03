Darkar 24 chhungin India-ah Covid-19 vei finfiah 149 awm belh

Darkar 24 chhungin India ram chhungah Coronavirus kai finfiah thar mi 149 an awm belh a, hei hi India rama ni khata coronavirus kai finfiah thar tam ber a ni.

Heti hian coronavirus kai hi India ram pumah mi 873 tlingin, mi 19-in an thihpui tawh tih Union Health Ministry chuan a tarlang.

Covid darh zel tur venna atana ram chhunga thlawhna service March ni 31 thlenga tihtawp chu April ni 14 thleng atan pawhsei leh a nih thu nimin khan DGCA chuan a sawi a, International flight chu April ni 15 thlenga tihtawp a lo ni tawh a ni.

World Health Organisation chuan Covid-19 vaccine hi thla 12 – 18 chhung velin peih a nih beisei a nih thu a sawi a, khawvel ram hrang hrangte chu he hrileng do kawngah hian lungrual taka thawkho turin a sawm a ni.

Hetihlai hian Unites States-ah chuan coronavirus kai finfiah zat hi mi nuai khat an tling tawh a, an ram sana (eastern time)-a Zirtawpni tlai dar 6 (22:00GMT)-ah chuan coronavirus kai finfiah zat hi mi 100,717 niin, mi 1,544-in an thihpui tawh a, New York khawpui chu a tuar nasa ber niin, coronavirus kai zawng zawng zatve deuhthawh hi an kawl a, New York-ah hian mi 280 velin an thihpui tawh a ni. Hetihlai hian US-a thi zat percentage hi 1.5% niin, Italy (10.5%) ai chuan a hniam hle thung a, US a hniam viau nachhan hi sample test an kalpui nasat vang niin a lang a ni.