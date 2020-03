Lockdown vanga tangkhang zirlaite leh inhlawhfate ruahmanna siamsak turin State leh UT-te thurawn pe

COVID-19 vanga rampum inkharkhip (lockdown)-a a awm mek laiin inhlawhfaa eizawngte leh zirlai tangkhangten harsatna an tawhloh nan Union Home Secretary chuan Zirtawpni khan State leh UT zawng zawngte ziakin thurawn (advisory) a thawn.

Ram pum ni 21 inkharkhip a nih avanga mahni awmna state pan thei lo, state danga tangkhang, lo neih kaihhnawih leh thilsiamna factory hmuna inhlawhte leh unorganised sector a thawktute tan ei leh in tur ruahmansak a, a theih ang anga heng mite ṭanpui turin MHA chuan State sawrkar-te a ngen a. Chutiang bawkin lockdown avanga zirlai leh hmeichhia hnathawk, mahni state pan thei ta lo a, tangkhangte pawh an awmna ngaia an awm theih nan hma la turin state sawrkar te a hriattir bawk.

Heng mite ṭanpuina kawnga ruahmanna siam a nih theih nan NGO tiamin pawl hrang hrangten kawng dap ni se, a ti a. Heng mi harsa leh dinhmun ṭha lo a dingte tan Sawrkarin a thlawna buhfai leh thil ṭul dangte PDS kaltlanga pek tura a ruahman mek te chu anmahni hrilhriat ni se, hei hian tul lova an chhuak tur a veng thei dawn a ni, a ti.

State leh UT sawrkarten nitin mamawh chatlak lova mipuiin an dawn theih nana ṭan a lak chhungin inkharkhipna chu khauh taka kalpui tur leh, dan bawhchhetute chu hrem turin a hriattir nghal bawk a ni.