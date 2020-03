July thla hma-in Fury vs Wilder rematch a thlen hmel

Deontay Wilder chuan a ṭum thumna turin WBC heavyweight world champion Tyson Fury chu kumin nipui hian a hmachhawn leh dawn tih a promoter Bob Arum chuan a sawi.

Hemite pahnih hi kum 2018 khan an inhnekna hmasa berah an in-draw a, kar kaltaa a ṭum hnihnaa an inhneknaah Fury hian a hneh em avangin round 7-naah Wilder pawl-te chuan ring chhungah towel vâr vawm lûtin inhnek tihtawp a ni.

American boxer Wilder hian inhnek ṭhat leh a duh chuan ni 30 chhunga tihfel theihna tur a nei a, Fury promoter, Arum chuan Wilder team-te hnen aṭang hian pangngai takin inhnek leh an duh thu hriattirna hi an dawng tawh tih sawiin, Arum hian Ringside Promoter hnenah he inhnek hi July-a Olympic neih hma-in a thleng dawn niin a sawi a ni.

Ningani khan Anthony Joshua promoter Eddie Hearn chuan a fighter, Joshua leh Fury-te inkarah heavyweight unification fight nei turin thil a kal mek niin a sawi a, hetihlai hian heavyweight belt pathum kawl lai, Joshua pawh hian rematch neihpui tura an inremnaa inziak sa a nei a, Bulgarian boxer Kubrat Pulev chu June thla hian London-ah IBF bout a neihpui rin a ni a, Arum chuan Fury-a’n Wilder a knock out ang khan Pulev hian Joshua hi a knock out dawn niin a sawi a, kumin kum tawp lam hian Pulev/Fury fight neih a beisei thu a sawi bawk.